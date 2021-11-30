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佛州不封城、確診低 逾3千萬人奔邁阿密享受陽光

記者張聲肇／綜合報導
沒有強制接種與戴口罩要的佛州，確診率與住院率都全國最低，旅遊業正復興中。圖為遊客在佛州邁阿密海灘市度假。(美聯社)
沒有強制接種與戴口罩要的佛州，確診率與住院率都全國最低，旅遊業正復興中。圖為遊客在佛州邁阿密海灘市度假。(美聯社)

佛州反口罩、反封鎖，州長德桑提斯說，7月到9月來到佛州度假的人潮達3250萬，高於2019年同期，避冬人潮若非Omicron新變種病毒作祟，勢必盛況空前。

邁阿密一直是網路搜尋的熱點，加拿大及北方國家和美國北部寒冷州民，不少把佛州當作避寒勝地，該州觀光業者和有關專家注意到，旅館訂房等有明顯增加。

邁阿密海岸高級觀光飯店業者史加比(Milton Sgarbi)說，「11月初邊境及班機重開後，我們就看到歐洲和南美訂位訂房人數日漸增多。」

他說：「告別單身的派對、同學會、婚禮等聚會的預約不少，小型婚禮幾乎每個周末都有。」

今年，就算疫情仍嚴重，高檔旅館的純觀光客生意仍火紅；史加比說，通常是談生意和旅遊並行，明年商業客戶預計會增加，國際旅客亦然。

來自哥倫比亞的阿吉拉(Karen Aguilar )邊境重開後兩個星期，11月就來到邁阿密享受陽光。「你一定得來，景色、海灘、人民都讓人賞心悅目，友好的環境，沒錯，我還會再來。」

邁阿密和佛州各地本來就是本國、外國旅客的最愛，今年因為新冠疫情封閉國境，政府與業者便對國內市場大肆廣告，吸引悶久了的本國旅客。

結果，大邁阿密區會議與觀光局官員艾伊多(Rolando Aedo)說，「國內旅遊業強力反彈。我們的國內市場占比擴大了，因為當別人都還沒開放，佛州和邁阿密就開放，而需求大得很。」

全美各地還在居家避疫期間，邁阿密幾家新開的旅館照樣開張營業，西南航空、捷藍航空等還增闢邁阿密航線，遊輪停靠碼頭也不斷增加，以滿足維京遊輪公司等需求。

邁阿密除了南灘傳統景點，新闢的文化觀光區溫伍德區(Wynwood)也成為熱點，地方官員表示，今年前來賞光的旅客預計接近600萬，比去年多約100萬。旅遊網站TripAdvisor把溫伍德列為全美最酷的觀光地。

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