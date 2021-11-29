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WHO：Omicron恐令全球新冠病例激增 成員國應廣泛篩檢

編譯林奕榮／綜合外電
WHO警告，Omicron新冠變種病毒可能導致病例激增，成員國應廣泛檢測。 路透
WHO警告，Omicron新冠變種病毒可能導致病例激增，成員國應廣泛檢測。 路透

世界衛生組織（WHO）發布文件警告成員國，Omicron新冠變種病毒可能會在國際間散布，可能導致全球新冠確診病例激增，造成「嚴重後果」，呼籲成員國開始廣泛檢測。

WHO對成員國提供的技術簡報文件指出，這些突變可能使Omicron變種病毒逃脫疫苗或先前感染時產生的免疫保護，並讓這種病度更容易傳播，「與新型高關注變異株Omicron相關的整體風險，經評估為非常高」。

WHO的報告指出，「Omicron在全球進一步擴散的可能性很高，鑒於這些特徵，未來新冠病例可能激增，並產生嚴重後果。」

WHO表示，Omicron病毒的影響程度取決於多項因素，包括病例激增發生的地點。與該變體相關的全球風險被「評估為非常高」。WHO也表示，截至28日止，尚未出現與Omicron相關的死亡病例。

WHO呼籲成員國立即採取以下行動：

－加強監測和測序作業

－廣泛使用賽默飛世爾科技（Thermo Fisher）的PCR測試來檢測Omicron變體

－加快疫苗接種覆蓋，尤其是高危人群

－「及時」調整國際旅行措施

－佩戴口罩，保持社交距離和避免人群聚集，以降低傳播風險

－建立預警系統以通報和調整公共衛生措施

－準備維持必要的醫療服務，以應對病例激增

Omicron WHO 變種病毒

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