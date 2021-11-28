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「確診數極高」全美上周14萬童染疫 7天暴增32%

編譯洪毅／綜合27日電
最近 一周，兒童新冠檢測陽性大增逾三成，而且占全體陽性的比率已超過四分之一。圖為羅德島一男童接種輝瑞疫苗。（美聯社）
最近 一周，兒童新冠檢測陽性大增逾三成，而且占全體陽性的比率已超過四分之一。圖為羅德島一男童接種輝瑞疫苗。（美聯社）

新冠疫情愈發不再年長者的專利；美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP)最新數據顯示，本月中那一周，超過14萬名18歲以下兒童新冠檢測陽性，數量大增逾三成，而且占全體陽性的比率已經超過四分之一。

AAP的數據顯示，今年11月11日至18日間，共有14萬1905名兒童染疫，與更之前一周的10萬7000人相比暴增32%；此外，兒童月中染疫的數字，占全體的25.1%。

這是一個十分「不成比例」的數字，首先，18歲以下兒童只占全國總人口的22%；其次，新冠肺炎一開始被認為對年輕人威脅甚低，疫情爆發初期時兒童確診數占比還不到3%；總體來說，全美約680萬名兒童染疫，占總病例數的16.9%。

雖然此前疫情曾經夏季大幅升溫，入秋後大跌，隨著天氣轉寒，又有捲土重來的跡象；不過對兒童來說，這已是連續第15周染疫人數突破10萬，讓AAP在報告上說，兒童的情況依然算是「確診數極高」。

不過兒童重症及病歿案例則依然十分罕見，從疫情爆發迄今，只有8300人住院、939人病歿，與全美77萬人病歿相比只占0.12%左右；雖然兒童疫情升溫，但近期染疫住院的比率並未有顯著變化。

目前政府已放行5歲至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗，雖然最近兩周，42%的疫苗接種者來自這個年齡層，但是兒童依然是接種率最低的年齡層。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)調查就發現，仍有三分之二家長對兒童接種新冠疫苗持反對、或猶疑觀望的態度。

疫苗學者歐菲特(Paul Offit)、格伯(Jeffrey Gerber)上周在權威期刊「科學」(Science)發表的文章就強調接種疫苗的重要性，說新冠肺炎「可以是屬於兒童的疾病」。

兩位學者還說，就算重症率極低，新冠疫情每年奪走的兒童的生命，已經比水痘、肝炎、流感、腦膜炎等個別疾病在疫苗問世前，每年奪走兒童的生命還要多。

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