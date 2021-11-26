我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

傳中國官方要求滴滴從美國下市 怕敏感資料外洩

「到店消費大增」感恩節買氣旺 零售業看好購物季

編譯郭宣含╱綜合25日電
感恩節購物行動開始。專家認為今年消費者手上錢多，買氣看旺。(路透)
感恩節購物行動開始。專家認為今年消費者手上錢多，買氣看旺。(路透)

華爾街日報(WSJ)報導，由於疫苗覆蓋率提升和防疫限制鬆綁，再加上工作機會增加和政府種種紓困措施，國人今年節日季開銷高於去年，但採購商品和方式開始出現變化。

商務部(Commerce Department)在感恩節前夕公布的資料顯示，10月消費支出經通膨調整後比9月高0.7%，也比去年同期高出6.6%；摩根大通(JPMorgan Chase)和美國銀行(Bank of America)的信用卡和銀行卡數據顯示，美國11月消費支出強勁，零售業高層也看好今年節日購物季。

回實體店 衝擊線上銷量

疫情稍緩，全美各地購物中心都布置好，迎接消費者採購旺季來到。(路透)
疫情稍緩，全美各地購物中心都布置好，迎接消費者採購旺季來到。(路透)

這些消息不讓人意外，美國10月工作機會比去年同期增加580萬，就業成長、去年冬季和今年春季發放的紓困支票，以及許多家庭7月開始收到每月兒童抵稅款，都提高民眾的消費力；不僅如此，一年前全美只有疫苗試驗受試者打過疫苗，但如今至少已有2億3100萬人接種一劑疫苗。

疫苗接種率提升，以及當局鬆綁許多去年實施的防疫措施，再次改變民眾的消費習慣；民眾又陸續回到實體商店購物，連帶衝擊到線上銷售量；商務部指出，第三季電商銷售量年增6.8%，但排除電商的零售銷售卻大增14.1%。

谷歌的移動數據顯示，過去一個月民眾到訪購物中心、圖書館和餐廳等零售和娛樂場所的次數，雖然比疫情前下滑約5%，但這已是一大進步，去年同期甚至比疫情前大減17%。

搭機量比去年增逾兩倍

另一個民眾重新從事個人活動的跡象，可見於聯邦運輸安全局(TSA)過去一個月的搭機量，雖然還是低於疫情前數據，但比去年同期增加兩倍以上；聯邦高速公路管理局數據也顯示，州際公路交通量已恢復至疫情前。

跨年夜用餐潮逐漸回歸

這些趨勢均反映出，今年節日消費支出方式的轉變；去年許多人居家避疫，但今年開始外出拜訪家人，節日看電影的傳統恢復，跨年夜用餐的人潮也逐漸回歸。

WSJ指出，民眾的節日支出型態無法同於疫情之前，但已比去年更接近疫情前情況；當然這得付出相當代價，頻繁的節日活動助長近期攀升的新冠病例。

民眾開始放下網路購物，改至門市採購，消費產品也從生活必需品轉成購買服務；這種趨勢不僅出現在節日購物季，未來一年仍會繼續主宰美國人的消費型態。

疫情 疫苗 美國

上一則

英吉利海峽移民船遭撞沉27死 英法互相甩鍋

下一則

感恩節不感恩？原住民聚集歐移民登陸處 悼種族受難者

延伸閱讀

感恩節網購料創新高 全美消費者每分鐘買掉350萬元

感恩節網購料創新高 全美消費者每分鐘買掉350萬元
感恩節買氣旺 10月消費支出 年增6.6%

感恩節買氣旺 10月消費支出 年增6.6%
一張桌兩撥客 親友團聚惜福 那管餐費漲兩成

一張桌兩撥客 親友團聚惜福 那管餐費漲兩成
感恩節搭機旅客破230萬人次 去年4月來最高 當時8.7萬人

感恩節搭機旅客破230萬人次 去年4月來最高 當時8.7萬人

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
陳智博被州警擊斃倒地。（截屏自NBC電視畫面）

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

2021-11-19 02:30

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕