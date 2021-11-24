「餐桌問題超過國政」通膨砸鍋 民主黨憂明年選舉毀了

許多民調結果均認為，國人對拜登總統施政的不滿，與通膨有關聯。(Getty Images)

今年過感恩節，消費者面臨汽油價 格、生鮮果菜價格都上漲的局面，即使工資有增加也被通膨吃掉，民主黨 生怕通膨會毀掉2022年期中選舉，共和黨則愈來愈有信心，通膨將成為最主要因素，讓2022年全國刮起一片支持共和黨的紅潮。

華爾街日報報導，國人本周上路參加感恩節家族聚會，但開車的油資上漲，用餐又超級貴，其不滿大多怪罪在執政的民主黨頭上。

民主黨通過基礎設施建設案，繼而快速由眾院通過2兆2000億元預算案，許諾給全民數十年來僅見的全國大投資；很多法案中的政策普受歡迎，民主黨候選人本打算用來打明年選戰之用。

只是，雖說工資有調高，失業率下降，民主黨目前卻面臨政治逆境，此逆境大致因30年來最凶猛通膨所致；早先預測說，隨著國家掙脫疫情，這次通膨不會太長，結果預測統統失靈。

許多民調結果均認為，國人對拜登 總統施政的不滿，與通膨有關聯。

拜登最近赴全國宣傳基建案，結果成效不彰，部分便因民眾對通膨焦慮所致；他在底特律市通用汽車廠試駕一輛電池驅動的悍馬車，想釋出未來車輛零排汙的訊息，但是因國人目前還駕駛傳統車輛，行駛哩程更長，進一步推高油價，拜登的宣傳相形之下顯得黯然失色。

密西根州聯邦眾議員艾莉莎‧史羅金(Elissa Slotkin)日前寫信給拜登，表示自己選區裡的選民最關切通膨，敦促拜登施壓沙烏地阿拉伯，增加產油量。

史羅金指出，通膨影響民生，眾人怨聲載道，她不僅時有所聞，也有親身體會；她斷言，通膨若持續到明年，民主黨就大難臨頭，「廚房餐桌的問題，對密西根及中西部影響之大，要超過任何華府進行的國家大政」。

家庭主婦潔西卡‧布萊恩(Jessica Bryen)說，拜登上台以來，東西都變貴了，平常時自己沒有政黨傾向，但目前事態發展讓她很不悅，「基建跟氣候變遷很重要沒錯，但汽油、房價及生鮮果菜也一樣重要。」