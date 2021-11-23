遊行濺血╱嫌犯前科紀錄超過50頁 坐過兩次牢

衝撞案嫌犯布魯克斯。(Getty Images)

39歲的布魯克斯(Darrell E. Brooks)21日駕駛福特(Ford)多功能車(SUV )衝撞威斯康辛州密爾瓦基近郊城鎮沃基夏(Waukesha)聖誕遊行 人潮，造成至少5人死亡、40多人受傷；此人前科累累，數十年來犯罪紀錄超過50頁，犯此案前不久才以1000元保釋，那次是被控以同一輛SUV撞女友。

布魯克斯 前不久才開車撞女友

沃基夏警察首長湯普森(Dan Thompson)表示，布魯克斯駕車衝撞人群之前涉入「家暴 糾紛」，「無證據」顯示這是一起恐怖攻擊。

湯普森表示，布魯克斯駕車衝進人群之前，現場有一名警方拔槍並朝肇事車輛開火，試圖讓嫌犯停車並化解威脅，但礙於現場人潮洶湧，員警不得不停止射擊，這名員警目前行政停職。

22年來前科累累 被控多項罪名

威州司法廳紀錄顯示，布魯克斯的前科罄竹難書，1999年認罪參與加重毆擊行為被判第一個重罪，但此案緩刑三年；過去22年來，布魯克斯被控多項罪名，包括毆打、家暴、持有古柯鹼、拒捕等。

紀錄顯示，布魯克斯至少服刑兩次，且在緩刑與法院強制的工作假釋與情緒管理計畫中遊走多年。

警方表示，本月2日，布魯克斯在沃基夏被捕，當時他孩子的母親指控他在旅館房間揍她的臉，接著駕駛SUV跟蹤她到加油站的停車格後，開車撞她。

警方筆錄寫道，「她的左側褲管上有輪胎印」；蓄意傷人最重可處十年徒刑。

布魯克斯的女友受傷後就醫，驗傷顯示臉部有割傷且瘀青；警方則看到她的嘴唇腫脹，臉上有乾掉的血跡。

衝撞慘案發生後，警車封鎖現場。(路透)

威州保釋金過低 1000元就放他走

本月11日，檢察官原本裁定布魯克斯以1萬元交保，但實際上只收了1000元就還他自由；另有部分媒體指出，布魯克斯19日才繳納保釋金。

密爾瓦基地區法官奇斯洪(John T. Chisholm)表示，考量被控罪刑的嚴重性，威州的保釋金過低。

警方未說明布魯克斯為何去沃基夏，郡法官2月基於背信罪對他發出逮捕令；在這起可追溯到十年前的案件中，他同意每月支付一名女子151元贍養費，但他賴帳。

法院紀錄顯示，布魯克斯幾乎抵抗每一次的逮捕或妨礙警方辦案；警方本月初試圖逮捕他時，他躲在自宅裡，關上四扇門，警方最後才壓制並將他逮捕歸案。