印太指揮部司令：中國極音速飛彈等武器 美極大壓力

美海軍印太指揮部司令海軍上將阿基里諾。(歐新社)

印太指揮部司令海軍上將阿基里諾(John Aquilino)20日出席加拿大「哈里法克斯國際安全論壇」(Halifax International Security Forum)時指出，中國 在印太地區的擴張及日益強硬的軍事行動，促使美國 及盟國需加強合作，以使印太地區的海域能供各國共同使用。

阿基里諾表示，中國近來軍事動作頻頻，除大量派遣軍機進逼臺灣防空識別區外，近日還向兩艘行駛於南海、為菲律賓離島運送補給物資的菲律賓籍船隻噴水驅離，因此美國及盟邦有必要加強在國際水域協同作戰的能力；他說：「中國已經放話要在2027年使解放軍軍力超越美國，因此我們有必要加強合作。」

事實上，由於中國政府對整個南海主張主權，還以「保障主權、捍衛安全、確保利益」為由，在南海多處填造人工島礁以建造軍事基地，引起西方各國側目；再加上中方近年來投注大量國防預算研發如核子潛艦、隱形戰機、極音速飛彈 等新型武器，使美國感受到極大壓力；阿基里諾說：「中國軍事力量的進步非常快。」

以極音速飛彈為例，參謀首長聯席會議副主席、空軍上將海頓(General John Hyten)上周接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時指出，中國已在今年7月27日成功試射；雖然尚不清楚中方究竟掌握多少製造此等飛彈的技術，但從美國近日數次研發極音速飛彈均失敗的狀況來看，中國在研製極音速飛彈的能力上應該領先美國。

為求與中國抗衡並保障美國在印太地區的利益，美國一直以在印太地區建立一個「和平與自由航行的國際水域」為目標，並與日本、澳洲與印度組成「四方安全對話」(Quad)，以求在地理上遏止中共向東、向南擴張的野心；此外，英國與法國近來也將注意力轉向西北太平洋，並與盟國在此進行聯合軍事演習，震懾中國。

阿基里諾說：「我們正在為民主、自由、平等的普世價值而戰，對於與美國志同道合的國家來說，和平開放與專制封閉非是一道非常簡單的選擇題。」