彭帥事件 克魯茲促美運動員冬奧勝出 打臉中國
華茲警告美國：別「裝沒看見」
中國女網名將彭帥發文指控遭中共國務院前副總理張高麗性侵後被消失案，21日持續發酵；共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)呼籲外交杯葛北京2022年冬奧，敦促美國運動員贏得賽事打臉中共；共和黨聯邦眾議員華茲(Michael Waltz)則警告美國，別對彭帥失蹤案「裝沒看見」。
Politico網站21日報導，克魯茲在哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目抨擊中方對彭帥發文指控遭到張高麗性侵一事處理手法拙劣，彭帥事後消失於公眾視線；克魯茲另推崇世界女子職業網球協會(Women's Tennis Association, WTA)捍衛彭帥、要求整件事要更透明；克魯茲呼籲美方官員該效法WTA，針對北京冬奧採外交杯葛。
克魯茲表示，美國應效法WTA展現的勇氣，要求犯下謀殺、種族屠殺、撒謊、陰謀發動新冠疫情的中共政府講出實話。
克魯茲：全面杯葛是懲罰運動員
另些其他有意角逐2024年共和黨總統提名的人如前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)及聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)則呼籲採更強烈手段如全面杯葛，但克魯茲認為那麼做只懲罰一整世代運動員，實為「犯錯」。
克魯茲表示，美國應該點出中國政府操控新冠肺炎疫情、侵犯人權就好，而讓美國運動員贏得賽事，打臉中共；美國必須在冬奧上勝出。
華茲則上福斯電視節目討論彭帥據傳被失蹤事件，另出示他寫給北京的信件，要求回答解釋。
華茲指出，彭帥事件可以想像成美國頭號網球明星、運動界名流發出翔實可信的性侵指控，說政治要角如副總統多年來性侵他們，接下來運動員就人間蒸發。
華茲說，中國發生的事態就是如此，一切都遭新聞審查，而彭帥就消失了；所以他致函中國駐美大使，要求中國停止審查制，讓美方取得確切可信的證據，知道彭帥安然健在，整個事件必須充分調查。
雖然中國官員及國營媒體近幾日貼出彭帥視頻及照片，很多批評人士不認為那個人就是彭帥；彭帥11月在中國社群媒體平台貼文，指控前中共國務院副總理張高麗性侵她，但貼文很快就被刪除，據稱此後彭帥便消失兩周。
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