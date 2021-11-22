彭帥事件 克魯茲促美運動員冬奧勝出 打臉中國

德州聯邦參議員克魯茲21日支持美國外交杯葛明年2月的北京冬季奧運。(路透）

華茲警告美國 ：別「裝沒看見」

中國 女網名將彭帥 發文指控遭中共國務院前副總理張高麗性侵後被消失案，21日持續發酵；共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)呼籲外交杯葛北京2022年冬奧，敦促美國運動員贏得賽事打臉中共；共和黨聯邦眾議員華茲(Michael Waltz)則警告美國，別對彭帥失蹤案「裝沒看見」。

Politico網站21日報導，克魯茲在哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目抨擊中方對彭帥發文指控遭到張高麗性侵一事處理手法拙劣，彭帥事後消失於公眾視線；克魯茲另推崇世界女子職業網球協會(Women's Tennis Association, WTA)捍衛彭帥、要求整件事要更透明；克魯茲呼籲美方官員該效法WTA，針對北京冬奧採外交杯葛。

克魯茲表示，美國應效法WTA展現的勇氣，要求犯下謀殺、種族屠殺、撒謊、陰謀發動新冠疫情的中共政府講出實話。

北京將於明年2月主辦冬季奧運，本是一場盛事，但近日國際上有外交抵制杯葛的聲浪。圖為北京市民參觀滑冰比賽場地。(美聯社)

克魯茲：全面杯葛是懲罰運動員

另些其他有意角逐2024年共和黨總統提名的人如前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)及聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)則呼籲採更強烈手段如全面杯葛，但克魯茲認為那麼做只懲罰一整世代運動員，實為「犯錯」。

克魯茲表示，美國應該點出中國政府操控新冠肺炎疫情、侵犯人權就好，而讓美國運動員贏得賽事，打臉中共；美國必須在冬奧上勝出。

華茲則上福斯電視節目討論彭帥據傳被失蹤事件，另出示他寫給北京的信件，要求回答解釋。

華茲指出，彭帥事件可以想像成美國頭號網球明星、運動界名流發出翔實可信的性侵指控，說政治要角如副總統多年來性侵他們，接下來運動員就人間蒸發。

華茲說，中國發生的事態就是如此，一切都遭新聞審查，而彭帥就消失了；所以他致函中國駐美大使，要求中國停止審查制，讓美方取得確切可信的證據，知道彭帥安然健在，整個事件必須充分調查。

雖然中國官員及國營媒體近幾日貼出彭帥視頻及照片，很多批評人士不認為那個人就是彭帥；彭帥11月在中國社群媒體平台貼文，指控前中共國務院副總理張高麗性侵她，但貼文很快就被刪除，據稱此後彭帥便消失兩周。