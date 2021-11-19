亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

女學生勸阻被暴打在地

賓州東南捷運(SEPTA)17日發生一起針對亞裔 的仇恨暴力事件，四名非洲裔女高中生在費城 地鐵列車上辱罵毆打三名亞裔男高中生，口出種族歧視 語言，更將一名上前勸阻的華裔女生暴打在地；費城東南捷運警方18日表示，此案屬於基於種族的犯罪，四名施暴者將面臨多項指控，包括種族恐嚇(ethnic intimidation)和惡性攻擊(aggravated assault)等罪名。

費城市長肯尼(Jim Kenney)對於這起襲擊案件表示震驚，「那些施暴者已找到，必將繩之以法，我希望市民知道，我們不會容忍任何仇恨行為。」

案件發生於17日下午3時30分左右，Broad Street線列車行駛在Erie Station附近時，視頻顯示，四名站立在車廂中部的非洲裔青少年，不停向對面坐在座位上的三名亞裔男性青年揮拳、咆哮，口出歧視性語言「Fxxxing China」。

遭遇攻擊的亞裔男性並未反擊，一名出面勸阻的華裔女生，卻被施暴的這群非裔拉到車門附近，將她的頭部撞向車門，隨後將她暴打在地，其中一人脫下鞋子砸向受害人頭部。

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

襲擊者年齡13至16歲不等

賓州東南捷運警局局長內斯特爾(Thomas Nestel)在記者會上表示，四名亞裔受害者以及兩名施暴者均來自費城中央高中(Central High School)，另有一名施暴者來自特許學校，四名襲擊者的年齡從13至16歲不等。

「沒有跡象顯示受害者做出了任何挑釁行為。」內斯特爾說，「女生是一個英雄，她站出來告訴施暴者停手，卻成了被攻擊的目標。」

至少2人住院 嫌尚未被捕

這名女生隨後報警，然後自行去醫院治療，四名受害者目前至少有兩人住院。

四名施暴非裔女生尚未被捕；內斯特爾表示，警方一旦執行拘捕，四名嫌犯將被控多項罪名，包括種族恐嚇、惡性攻擊、魯莽侵犯他人(recklessly endangering another person)、輕度傷害(simple assault)和恐怖威脅(terroristic threat)。

內斯特爾說，這起襲擊案與種族有關，因為襲擊者使用了種族歧視語言；費城地區檢察官辦公室發言人也表示，儘管指控要在拘捕之後才能確認，「但總體來說，這種有視頻紀錄及多個目擊證人的案件，嫌疑人被刑事指控是必然的。」

女學生母淚訴：若有槍怎麼辦

中央高中校長18日早上與家長就此事溝通，受害華裔女生的母親淚灑會場說，「如果施暴者手裡有刀有槍，我女兒就沒命了，怎麼辦？」

這位母親說：「Christina站出來，就是為了保護所有受欺負的學生，她站出來就是希望所有族裔的學生，不管非洲裔還是白人，都應站出來阻止這種行為。」

「我實在不知道為什麼會發生。」受害的14歲華裔男生的母親接受CBS訪問時說，相信這起暴力案是種族歧視引起的，「我兒子又沒做錯什麼，也不認識那些非裔學生」。

襲擊者母：抱歉、羞愧

其中一名非裔襲擊者的母親接受NBC採訪時，稱女兒的行為是不可原諒，「我女兒和同夥都是襲擊者；如果那些亞裔孩子做了什麼，我想他們是在保護自己，這是我從視頻上看到的；我們感到非常抱歉、窘迫、羞愧，那種行為不代表我們；我感到非常受傷，所以我要向公眾說明，我的家庭真誠地向那些受害的孩子們道歉，因為我們都希望自己的孩子能安全上下學」。

她還說，她正在聯繫受害者的家庭，「我希望他們知道，他們不必害怕我們；我的女兒也不是有意的，她也會真誠道歉。」

儘管女兒已被指種族恐嚇，但這位母親說，並不相信女兒的行為是基於種族歧視的，「你從視頻中可看到，我女兒是穆斯林，我們從不那樣做，我們尊重別人、保守謙遜。」

費城亞裔市議員歐大衛(David Oh)則呼籲警方、賓州東南捷運和費城學區，必須回應此事；內斯特爾說，警方已為中央高中學生安排專門的警員負責通勤安全，每日在地鐵站接送學生。