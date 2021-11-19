賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

陳智博被州警擊斃倒地。（截屏自NBC電視畫面）

賓州19歲華裔青年陳智博 (Christian Hall)去年底遭州警槍殺一案，出現新進展；當局公布由州警錄下的完整影片顯示，州警開槍擊斃他之前的最後14秒，陳智博雖手持彈丸槍，但一直高舉雙手投降，檢方也將此案歸為「藉警察 自殺」事件；不過，此案已引發獨立調查呼聲，陳智博的養父母也已控告兩名開槍的州警。

此案發生在去年12月30日，患有抑鬱症的陳智博站在賓州東北部史特勞茲堡(Stroudsburg)附近高速公路橋墩邊緣，警察到達時本來想說服他下來，但當他們看到他手上有槍時，當場退後。

由Spotlight PA和國家廣播公司新聞網(NBC News)向陳智博父母取得、門羅郡(Monroe County)地區檢察官 發布的事件全程影片顯示，一名警察先發射子彈擊中橋樑後，陳智博舉起雙手，其中一手拿槍；這把槍後來被證實是彈丸槍。

影片中，當局將陳智博被槍殺前的最後四秒畫面模糊掉；但他雙手當時舉在半空中，一手拿槍，兩名警察又開了幾槍，他倒地不起。

陳智博（中）與養父母。（取自Instegram）

門羅郡地區檢察官克里斯汀(E. David Christine Jr.)根據州警的調查，裁定州警有生命危險，開槍合理；助理地區檢察官曼庫索(Michael Mancuso)3月召開記者會宣稱，陳智博的死是「典型的藉警察自殺」。

但這起致命槍擊事件引起維權人士抗議，質疑為何州警要對一名似有自殺傾向且需要幫助的青少年開槍；他們也質疑克里斯汀與州警合作密切，未必能做出不帶偏見的判斷。

陳智博的養父母已控告射殺他的兩名警察，認為有必要進一步調查兒子的死，呼籲獨立審查。

陳智博母親今年2月在曼哈頓舉辦的聲援集會上痛心質問，「如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。」(記者顏嘉瑩/攝影)

陳智博2002年被非裔養父加雷斯·霍爾(Gareth Hall)、菲律賓裔養母費．霍爾(Fe Hall)自中國領養來美，全家後來從紐約搬至賓州。

代表陳智博父母的民權律師克魯普(Ben Crump)和傑可布(Devon M. Jacob)表示，州警不該射殺陳智博。兩位律師均曾代表被明尼蘇達州警察壓頸致死的非裔男子弗洛伊德(George Floyd)家人打官司。

克魯普說：「人人都知道，當你把手舉在空中，代表投降。為何還要使用最過度的武力？」

克魯普和傑可布10月致函司法部、聯邦調查局和賓州總檢察長，要求對此案展開全新調查，並要求州警和克里斯汀檢察官辦公室回應；總檢察長辦公室發言人表示，地方檢察官未提交此案，因此他們沒有管轄權。

關注紐約市反亞裔仇恨事件的社區活動人士陳家齡(Karlin Chan)認為，此案值得更多關注。

陳家齡與陳智博的家人保持聯繫，在陳智博死亡兩個月後，曾協助籌辦抗議集會；他認為陳智博被錯誤描繪成一個不值得同情的罪犯，「我們不能輕易放過這一切，我們要的是真相。」