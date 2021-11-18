戈薩動畫攻擊歐凱秀 眾院譴責 2委員會職務被除名

國會黨派片爭激烈。共和黨保守派國會眾議員戈薩因為推文漫畫攻擊民主黨的自由派眾議員歐凱秀，被民主黨主導的眾院票決通過譴責，2委員會職務被除名。(美聯社)

共和黨 聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)日前在推特發布惡意篡改的動畫片，描繪自己拿刀殺死「怪獸」民主黨眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)和攻擊拜登總統，立即引發爭議；眾院 17日在歐凱秀上台猛烈抨擊共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)替戈薩護航後，以223票對207票通過表決，譴責戈薩並剝奪他的兩個委員會職務；戈薩成為歷來第24位遭國會譴責的國會議員。

國會黨派片爭激烈。共和黨保守派國會眾議員戈薩因為動畫推文舞劍攻擊民主黨的自由派眾議員歐凱秀(右上)，而遭到眾院譴責。(取自戈薩推特)

共和黨眾議員錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)對此案投下贊成票；眾院道德委員會共和黨成員喬伊斯(David Joyce)投下「出席」(present)票；眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi) 大聲宣讀決議時，保守派眾院自由黨團(House Freedom Caucus)成員站在戈薩背後聲援。

波洛西表示，「眾院決定譴責亞利桑納州代表戈薩，戈薩將從自然資源委員會和監督改革委員會除名。」然後猛地敲下木槌。

民主黨在眾院占多數優勢，通過譴責案並非難事；最具戲劇性的時刻，出現在歐凱秀抨擊麥卡錫及共和黨人未能批判戈薩行為。

表決前，麥卡錫先威脅表示，譴責案若獲通過，將開創先例，將來若共和黨占國會多數，任何發表煽動性言論的民主黨人也可能被剝奪委員會職務。

民主黨激進派眾議員的歐凱秀17日在國會議場發言，痛斥共和黨人是非不分。(取自C-SPAN)

「這有什麼難的？說這件事是錯誤的有什麼難？這無關於我、無關於戈薩，而是關於我們願意接受的是什麼。」歐凱秀為此上台猛批麥卡錫說，「當國會成員遭受煽動暴力行為，一黨領袖卻無法譴責，這是前所未聞的，是悲哀的一天。」

歐凱秀指戈薩的行為，是「厭女症、種族主義厭女症」趨勢的一部分，「你認為這應該發生在校董會嗎？如果那裡不能接受，為什麼在這裡該被接受？」

戈薩貼出攻擊歐凱秀動畫片遭非議後，很快將影片刪除，但他並未公開道歉；戈薩在國會中也為自己辯護，反駁指控，強調自己發的影片不危險也不具威脅性。

他說：「我的目的不是讓人感到不安。我撤下影片，不是因為它是一種威脅，而是因為有人認為這是威脅。」

眾院民主黨團第二號人物霍耶(Steny Hoyer)則指責戈薩的影片「卑劣」，並表示可能涉及「犯罪」。