戈薩動畫攻擊歐凱秀 眾院譴責 2委員會職務被除名
共和黨聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)日前在推特發布惡意篡改的動畫片，描繪自己拿刀殺死「怪獸」民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)和攻擊拜登總統，立即引發爭議；眾院17日在歐凱秀上台猛烈抨擊共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)替戈薩護航後，以223票對207票通過表決，譴責戈薩並剝奪他的兩個委員會職務；戈薩成為歷來第24位遭國會譴責的國會議員。
共和黨眾議員錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)對此案投下贊成票；眾院道德委員會共和黨成員喬伊斯(David Joyce)投下「出席」(present)票；眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi) 大聲宣讀決議時，保守派眾院自由黨團(House Freedom Caucus)成員站在戈薩背後聲援。
波洛西表示，「眾院決定譴責亞利桑納州代表戈薩，戈薩將從自然資源委員會和監督改革委員會除名。」然後猛地敲下木槌。
民主黨在眾院占多數優勢，通過譴責案並非難事；最具戲劇性的時刻，出現在歐凱秀抨擊麥卡錫及共和黨人未能批判戈薩行為。
表決前，麥卡錫先威脅表示，譴責案若獲通過，將開創先例，將來若共和黨占國會多數，任何發表煽動性言論的民主黨人也可能被剝奪委員會職務。
「這有什麼難的？說這件事是錯誤的有什麼難？這無關於我、無關於戈薩，而是關於我們願意接受的是什麼。」歐凱秀為此上台猛批麥卡錫說，「當國會成員遭受煽動暴力行為，一黨領袖卻無法譴責，這是前所未聞的，是悲哀的一天。」
歐凱秀指戈薩的行為，是「厭女症、種族主義厭女症」趨勢的一部分，「你認為這應該發生在校董會嗎？如果那裡不能接受，為什麼在這裡該被接受？」
戈薩貼出攻擊歐凱秀動畫片遭非議後，很快將影片刪除，但他並未公開道歉；戈薩在國會中也為自己辯護，反駁指控，強調自己發的影片不危險也不具威脅性。
他說：「我的目的不是讓人感到不安。我撤下影片，不是因為它是一種威脅，而是因為有人認為這是威脅。」
眾院民主黨團第二號人物霍耶(Steny Hoyer)則指責戈薩的影片「卑劣」，並表示可能涉及「犯罪」。
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