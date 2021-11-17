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〈直播〉一洲焦點／拜習會為美中競合熱身、肯諾沙17歲殺人審判

CNN分析：共和黨極端派為重拾眾院多數席次布局

拜習視訊會 拜登沒提疫源調查與北京冬奧

中央社華盛頓16日綜合外電報導
「拜習會」登場。（Getty Images）
「拜習會」登場。（Getty Images）

美中元首視訊會談昨天落幕，會前美方雖強調，總統拜登關切疫情起源的立場堅定，但會談期間他並未向中國國家主席習近平明確提及，也沒提到預計明年2月揭幕的北京冬奧。

美國「福斯新聞頻道」（FOX News）報導，昨天拜登（Joe Biden）並未與習近平明確討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源起，不過美方高層官員表示，拜登闡述「透明」在全球重大公衛事件的重要性，同時關注「更廣泛的公衛安全議題」，以「終結」當前的疫情。

昨天的視訊會談是拜登今年元月就任以來，兩人第3度交手。

美方一名高層官員表示，兩位元首就COVID-19疫情交換意見，特別著重於「遏止並終結當前疫情的重要性」。

這位官員說，拜登與習近平也討論施打疫苗防疫的成效。

這位官員表示：「當然，拜登明確指出美國捐贈疫苗的做法，並強調捐贈疫苗的重要性，特別提及其他大量供應疫苗的國家也要比照辦理。」

這位官員說，兩人也討論「防範日後爆發疫情的重要性」，以及「解決全球公衛問題，透明在其中發揮的關鍵作用」。

視訊會談前，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，拜登「始終關切」疫情起源，並說他「絕對不會在他向來關切的領域讓步」。

拜登今年8月發表聲明說，中國阻撓調查「疫情起源」的行動。

他表示：「全世界有必要知道怎麼回事，而真相大白之前，我不會善罷干休，負責任的國家不會卸責給世界上其他國家。」

於此同時，由於中國迫害新疆維吾爾穆斯林，鎮壓香港異議分子，以及對台和對西藏政策遭到國際間批評，人權倡議人士與美國聯邦眾議院共和黨籍議員呼籲，抵制明年2月北京主辦的冬季奧運。

儘管如此，一位拜登政府官員說，這次視訊會談「沒有提及」北京冬奧。

拜登 疫情 疫苗

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