CNN：拜登與賀錦麗「嚴重失和、彼此怨懟」

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

在拜登 政府上任將近一年之際，華府政壇傳出拜登總統與賀錦麗 (Kamala Harris)副總統之間嚴重失和，且彼此怨懟的白宮 內部複雜現實；傳言指賀錦麗被邊緣化，政治能力受限，她和身邊幕僚面對副總統辦公室不受重視、功能失調的現況，深感沮喪且身心俱疲。

賀錦麗不滿被邊緣化、有志難伸

有線電視新聞網(CNN)14日刊出長篇報導指出，在廣泛採訪30多位賀錦麗前後任幕僚、政府官員、民主黨人、金主和外部顧問之後，CNN指出，拜登和賀錦麗辦公室之間的怨懟很深。

副總統辦公室有許多人認為，賀錦麗不但沒機會在扮演副總統方面做足準備或取得定位，而且已被邊緣化。賀錦麗曾告訴幾位心腹，她覺得自己的政治能力受到限制；面對拜登團隊高度關注賀錦麗是否「有二心」，她身邊的人對於任何涉及到她「未來政治野心」的可能暗示，均格外小心謹慎。

CNN報導指出，與CNN談過的內部人士幾乎沒有人認為賀錦麗為她的角色做好充分準備；賀錦麗疲於應對與白宮某些部門的不穩定關係，她的長期支持者感覺遭到遺棄，也看不出她身為副總統做過了什麼或試圖做什麼。

據稱，現年57歲的賀錦麗曾多次提到如下看法：作為第一個女性、也是第一個有色人種女性副總統，這項職務深具歷史意義，卻也伴隨著過度檢視，即使只是犯下一點點小錯，也不被原諒。

是否問鼎2024？還看拜登是否能連任

副總統辦公室長期陷入功能障礙、不受重視，白宮西廂辦公室主要助手基本上沒人想對賀錦麗和她手下工作人員伸出援手，尤其是拜登不斷面臨急速增加的立法和政治問題，也沒時間理會賀錦麗那廂。

然而，賀錦麗現在和總統職位之間，的確只有一步之遙。在政界普遍懷疑現年78歲的拜登是否會在2024年競選連任之際，賀錦麗只剩下一年時間來決定是否啟動自己的總統參選旅程，不然她就會在三年內成為拜登試圖讓全國選他續任總統的關鍵驗證者。

副總統賀錦麗。(Getty Images)

關心和捍衛賀錦麗的人，似乎愈來愈歇斯底里。有些人氣得形容賀錦麗的工作缺乏實質內容，彼此傳送標題為「白宮敦促賀錦麗整天坐在電腦前，以防電子郵件通過」的訊息；有些人沮喪地駁斥有關拜登可能會提名賀錦麗擔任最高法院職缺、好讓別人來當副總統的笑話。

CNN指出，由於人們普遍認為賀錦麗處境弱勢，導致華府內外的民主黨高層開始私下猜測和詢問，為什麼白宮會允許她在社會大眾面前看來如此蹣跚跛行。

賀錦麗的多年好友、加州副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)，在賀錦麗8日準備率外交團前往法國訪問之前，曾與她有過交談；康伊蓮表示，賀錦麗身為副總統，深感榮幸與自豪，並認為作為全國第二號人物，其職責是協助總統並承擔總統交付的工作。

康伊蓮說：「我們這些認識她的人都知道，她可以提供的幫助遠比目前她被要求的大得多。這就是挫敗感的來源。」

不只她想選 誰最可能對賀錦麗開第一槍？

現任副總統理當在下次黨內總統候選人開放提名時，成為候選人。現在各方已私下開始猜測，誰最有可能對賀錦麗發動一場理論上可行的重大批判。其他有競選總統企圖心的政客也私下承認，他們正試圖弄清楚該如何悄悄奠定自己的競選基礎，畢竟，賀錦麗目前看起來確實步履蹣跚。

賀錦麗最重要的外部顧問摩爾(Minyon Moore)則表示，人們期待賀錦麗這位獨俱歷史意義的副總統每天都能創造歷史，但她履行的其實是個次要角色職務；「她在歷史上應該寫下什麼劇本？」摩爾說，賀錦麗在政府中已成為一股「安靜的力量」。