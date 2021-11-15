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愛州2024民調 川普大勝拜登11個百分點

編譯陳韻涵／綜合14日電
初選第一州愛阿華州的最新民調示，若川普2024再選，將狂勝民主黨對手11%。圖為愛阿華州在第摩因市民眾10月9日趕到參加歡迎前總統川普的大會。(Getty Images)
初選第一州愛阿華州的最新民調示，若川普2024再選，將狂勝民主黨對手11%。圖為愛阿華州在第摩因市民眾10月9日趕到參加歡迎前總統川普的大會。(Getty Images)

第摩因紀事報與媒體公司愛阿華民調(Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll)假設2024年總統大選由要連任的拜登總統對上前總統川普，結果51%的愛州受訪選民支持川普，兩人差距達11個百分點。

川普在2020年大選中，以45%敗給拜登，兩人差距八個百分點。

這項調查由民調機構「謝爾澤」(Selzer & Co.)進行，於本月7日到10日訪問810名愛州成人，其中658位選民表示可能會於2024年投票。

獨立選民傾向川普

民調結果顯示，51%的愛州潛在選民將在2024年大選投給川普，40%受訪者支持拜登，另有4%的受訪者兩人都不挺，5%未決。

此民調結果恰逢拜登在愛州的支持率落入近谷底之際，反觀川普在愛州人氣高漲。

川普的2024年有利民調結果主要受到獨立選民驅策，川普贏得45%獨立選民的支持，拜登則為37%，落差八個百分點。

在各黨選民方面，拜登贏得95%的民主黨人支持，川普則獲得91%共和黨人的青睞。

初選第一州愛阿華州的最新民調示，若川普2024再選，將狂勝民主黨對手11%。圖為...
初選第一州愛阿華州的最新民調示，若川普2024再選，將狂勝民主黨對手11%。圖為愛阿華州在第摩因市民眾10月9日趕到參加歡迎前總統川普的大會。(美聯社)

「謝爾澤」同名主席J‧安‧謝爾澤(J. Ann Selzer)說：「川普2020年拿下愛州大量選票，這也反映在此次民調數據中。」

謝爾澤表示，民調結果也可以給有意角逐共和黨初選提名的參選人參考，愛州是共和黨初選第一個開跑的州。

在自稱共和黨人的愛州人當中，61%的人支持共和黨，26%的人支持川普，川普在愛州的支持者大多住在郊區且為福音派基督徒。

自稱獨立選民的受訪者霍莫爾(Troy Hommer)說，若是佛州前州長德桑提斯(Ron DeSantis)對上川普會很難選，但若是拜登對上川普，「我會選川普」。

75歲的川普和78歲的拜登都還沒鬆口宣布是否參選2024年總統大選，但都沒把話說死。

川普10月在愛州首府第摩因市舉辦大型造勢晚會，被解讀為「為回鍋參選試水溫」。

拜登第一年任期進入尾聲，他在愛州的支持率低迷與移民、經濟和美軍撤離阿富汗等議題相關；拜登自從2020年在愛州為選舉造勢後，上任以來還沒造訪愛州。

36歲的川普支持者林塞(Justin Lindsey)表示，他支持川普，因為川普用商業理念治國，且是成功的商人。

22歲的拜登支持者伊莉莎白‧麥克雷(Elizabeth McRae)則表示，再讓川普當四年總統會毀了這個國家，但她也認為民主黨目前太偏進步派，盼能突破現狀。

川普 拜登 民調

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