通勤、上網、飲水乃至氣候變遷…基建案影響生活各層面

5日通過的基建案，是近70年來政府對橋梁道路最大投資，對載客鐵道則為50年，也是史上對公共運輸最龐大投資。圖為加州的高速路和高速鐵路項目。（Getty Images）

國會表決通過了十多年來規模最大的聯邦基礎建設投資案，將以1兆元經費翻新老化道路、橋梁和港口，緩解交通瓶頸，更換有害鉛管，擴大網際網路使用，升級國家電網，同時基於氣候變遷日益惡化的擔憂，加強基礎建設的彈性復元能力。

這筆開支將透過各種稅收來源支付，其中包括尚未使用的2000多億元疫情紓困資金、川普時代制定聯邦醫療保險 (Medicare)退款規定但延遲發放的500億元資金、以及某些州退給聯邦的失業保險未使用經費500億元。

儘管基建法案未能全面實現民主黨的雄心壯志，但將在通勤、旅行、購車、貨運、上網、飲水、用電，乃至對抗氣候變遷方面，大幅影響消費者和企業，意義重大。

通勤 改善輕軌等交通

布魯金斯研究所都會基建計畫負責人托默 (Adie Tomer) 估計，約2260億元新資金將用於交通項目，例如輕軌線路延伸、十字路口重新設計和自行車道；全美各地各類通勤者均直接受益。這筆經費將以五年時間撥放，但不必全部花完；部分重大項目預計要十年以上才能完成。

旅行 升級鐵路蓋高鐵

機場和道路等等旅行基礎設施是法案重點，有660億元投入鐵路擴建升級，白宮聲稱此乃1970年代初客運鐵路運營商「美國 鐵路」(Amtrak)成立以來，最大筆的聯邦客運鐵路投資；其中大部分用於修復和升級老化鐵軌、隧道和軌道；Amtrak最終目標是開發高速鐵路路線，某些區域行駛時速達180哩以上。機場也將獲250億元翻修經費。

購車 改善電動車充電

基建法案試圖解決電動汽車最大障礙之一：快速充電。該案提議以75億元用於建設全國充電網絡，改善美國各地電動汽車充電設施拼拼湊湊的窘況。另外50億元將專用於以零排放車輛取代公共汽車，其中包括電動校車在內。

貨運 補助疏通供應鏈

政府將在未來五年內提供1000億元競爭性補助金，可能有助於清除供應鍊和運送渠道瓶頸。此津貼將使大型貨運計畫更有機會取得聯邦資金。

上網 補助填數位鴻溝

基建案將彌合民間上網「數位鴻溝」，提供低收入家庭每月30元永久性補貼，協助支付高速上網費用。法案另將撥款425億元經費協助各州擴大高速網路計畫；但各州須制定寬頻預算才能獲得聯邦政府資助。

飲水 助更換危險鉛管

基建案將向協助各州消除連接公共水管和私人住宅的潛在危險鉛管，減少飲用水中的鉛。許多國人負擔不起花費數千元來更換它們；基建法案撥款150億元用於更換鉛管。

抗氣候變遷 防野火洪水

聯邦政府將提供數百億元經費，用於因應不斷惡化的洪水、乾旱、野火、風暴的災難準備項目，堪稱有史以來針對氣候適應能力的最大投資，將對美國大多數行業產生深遠影響。布魯金斯研究所研究員托默指出，應對氣候變化是基建案首要重點，其中包括80億元用於野火管理，60億元用於乾旱管理，83億元用於儲水、海水淡化和回收，以及125億元用於緩解洪水。

電力網 加強電力線路

政府將彈性提供280億元資金協助各州、公用事業公司和開發商加強電力線路，以應對光是過去一年就令美國電網部分地區癱瘓的天然災難；同時還將投入360億元用於開發清潔能源技術。