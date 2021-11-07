學者預測：基建案刺激短期經濟 但幅度不大

5日通過的基建案，是近70年來政府對橋梁道路最大投資，對載客鐵道則為50年，也是史上對公共運輸最龐大投資。圖為巴爾的摩港外嚴重雍堵的交通。（Getty Images）

國會通過基礎建設法案，經濟學家表示，將些許刺激短期經濟；穆迪分析指出，至2031年，基建法案每年將貢獻國內生產總值(GDP)0.02%的成長率。

經濟學家同意，聯邦政府 對基礎建設挹注開支，將使勞工移動成本降低，改善貨物運輸，使美國 成為更具效率的國家；最終，將幫助提高國內產能，使經濟成長更為快速，並改善美國的生活水準。

布魯金斯學會(Brookings Institution)運輸專家托莫( Adie Tomer)表示：「基建法案長期來看將提高勞工生產力，這正是美國需要的。」

穆迪分析(Moody's Analytics)經濟學家詹迪(Mark Zandi)表示，2031年前基建法案每年將提供勞動生產力0.03%。最終將帶來1.93%的經濟成長，略優於國會預算辦公室估計的1.9%。但因計畫和流程上的阻礙，法案的效益必須耗時數年才得以實現。

此外賓州大學經濟學家史麥特斯(Kent Smetters)指出，來自法案的新開支相較經濟規模不算大，在未來10年，將暫GDP的0.5個百分點。

穆迪也預測，法案將在今年底使美國經濟產出提升0.17%，約340億元；至2026年底提升0.5%，但力道隨開支結束而減弱。到2031年底，與法案未通過的狀況相比，GDP僅增加0.12%或390億。至2031年，平均年成長將約落在0.02個百分點。

詹迪說：「金額不算大，所以算是小小的加分。」他指出與第二次世界大戰後，聯邦政府積極建設州際公路相比，規模仍有差距。

穆迪預測基建法案將在2026年前，為美國創造56萬6000個工作機會，提升就業 率0.3個百分點；但大多數為暫時性的就業機會，因此淨增加的就業約為7萬5000個。

經濟學家也預測，法案將不增加通貨膨脹壓力。與新冠疫情相關瓶頸，在政府開始支出預算前就有望緩解。

不過史麥特斯認為，基建的工作機會，將吸引來自其他產業和建設計畫的人力；目前美國仍處在無業民眾沒意願重返職場的窘境。

另一消弱經濟效益的原因在於，開支來自聯邦政府借貸，不僅推升利率，也將排擠其他效益更快的計畫獲得投資的機會。