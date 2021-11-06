維州淪陷 民主黨高投票率神話 一夕破滅

民主黨人一向堅信投票率越高，越對民主黨有利；但2日維吉尼亞州州長選舉，投票率創紀綠，民主黨籍前州長麥考利夫卻敗選。圖為維州選民2日投票。（Getty Images）

自前總統歐巴馬以創紀錄投票 率席捲白宮以來，民主黨 人就堅信投票的人越多，民主黨表現越好；但2日維吉尼亞州州長選舉，投票率在該州歷史上比任何一次州長選舉至少多出25%，但共和黨州長當選人楊京(Glenn Youngkin)不僅擊敗民主黨籍前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)，也打破了民主黨的投票率神話。

楊京其實是第一位依據維州 2019通過的新投票法當選的州長；維州民主黨人和現任州長諾譚(Ralph Northam)廢除了維州選民身分證法，頒布了45天無理由缺席投票，將選舉日定為州假日，並為維州任何有駕照者制定自動選民登記制，這一切都是為了讓投票變得更容易。

紐約時報報導，2日的維州選舉，麥考利夫贏得的選票比2017年大勝的諾譚還要多出20萬張，比2013年他擊敗庫奇內利 (Kenneth Cuccinelli) 當上州長時多出近60萬選票，但楊京的選票更多，遠遠超過麥考利夫的團隊和幾乎所有民調的預期。

楊京的勝選，得益於全州農村地區投票率接近總統大選投票率，以及華府郊區的投票率超出預期。

「我們正處於危險的轉折點，一群人認為投票率可以解決我們所有的問題，另一群人想排除所有選民。」民主黨超級政治行動委員會(PAC)優先事項主席蓋伊．西索(Guy Cecil)說：「與此同時，全國傾向投票給川普或不投票的共和黨人，數以百萬計。」

西索說，在威斯康辛州和賓州等最關鍵戰場州，大多數處於投票年齡的民眾是沒有大學學歷的白人；2008年以來，此人口結構一直在遠離民主黨；而根㯫投票出口民調，此人口結構也強烈反對維州民主黨候選人麥考利夫。

因此，如果威州和賓州2022年期中選舉投票率飆升，而這兩州都要選參議員和州長，結果可能不利於民主黨候選人。

「民主黨人的更高投票率增加了民主黨獲勝的機會，」西索說：「但更高的總體投票率，就未必如此。」

也就是說，在目前環境下，當共和黨人對越來越不受歡迎的民主黨總統感到憤怒，而民主黨人和白宮仍無法找到扭轉政治命運的方法時，民主黨候選人在期中選舉達不達到自己設定的投票率目標，可能並不重要。

過去十年的期中選舉取決於哪一邊的選民「更憤怒」；目前，民主黨人正就他們幾個月來持續談判的法案爭論不休，明年哪一邊的選民會更有意願投票，似不難預測。