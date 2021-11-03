維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」

本回選舉正逢2020總統大選一周年，離2022年美國期中選舉也剩一年，因此美國政治多將此雙重解讀為「拜登總統元年的施政滿意度小考」，並有前瞻明年國會選戰的風向球地位。(路透)

「拜登政權的第一次『選戰小考』，結果看來是不及格的。」美國政壇11月2日舉行了俗稱「非大選年期中選舉」（Off-Year Election），針對維吉尼亞州 長、新澤西州長、紐約市長與波士頓市長等地方關鍵進行投票——由於本回選舉正逢2020總統大選一周年，離2022年美國期中選舉也剩一年，因此美國政治多將此雙重解讀為「拜登總統元年的施政滿意度小考」，並有前瞻明年國會選戰的風向球地位。

然而拜登率領的民主黨 雖然順利拿下了紐約與波士頓的市長位置，但原本預期應該「樂勝」的新澤西州長大選，卻陷入膠著苦戰；被全美高度關注、對於測試兩黨風向極有指標意義的維吉尼亞州長大選，賽前信心滿滿的民主黨人卻遭到極為戲劇化的「逆轉敗」，這不僅讓共和黨人斬獲本次選戰最重要的關鍵勝利，更給黨內進步派－主流派持續內鬥中的民主黨人一記當頭棒喝：「繼續猛攻『無形化』的前總統川普 ，已不再是能讓民主黨『保證取票』的救援戰術了。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

民主黨拉出「反川牌」失效

根據美國各大媒體的解釋，維吉尼亞選舉的結果之所以具備風向地位，一方面是因為維吉尼亞的政治地理，介於民主黨大本營的「東北海岸」與共和黨優勢的「南方州」之間，同時其位置又緊鄰華盛頓特區，在2020年總統大選裡也以10%的得票差距選擇支持拜登。但在本回的州級選舉裡，民主黨與共和黨之間卻仍針對前總統川普，打了一場激烈而具象徵意義的「影子戰爭」。

2日選前，在維吉尼亞州「完全執政」的民主黨，推派的是曾在2014~2018年間擔任維州州長的政壇老將麥考利夫（Terry McAuliffe）出馬。但在野的共和黨卻選擇了奇招素人——曾擔任凱雷集團CEO、但在政壇全無經驗的資深經理人楊京（Glenn Youngkin）——出馬對決。

麥考利夫的川普牌失敗，也放大了民主黨在拜登領導下的內鬥形象。 (歐新社)

《華盛頓郵報》分析認為，屬於傳統南方州的維吉尼亞，過往本來政治選擇就沒有一定，一直到川普上任之後，地方政治才因「討厭川普」的基層情緒而倒向民主黨的深藍鐵票倉。不過這樣的氣氛，雖然讓在地民主黨得以完全執政，並在2020總統大選中給了拜登10.11%的票數大幅領先優勢。但在本回選戰中，「後川普時代」的厭煩情緒，卻也很明顯於在地顯現出來。

原本挾著地方經驗與執政優勢的「老州長」麥考利夫，原本是被外界看好的「相對熱門」。畢竟全無從政經驗的楊京，雖然是出色的投資管理者，但財大氣粗的刻版色彩卻也被政壇視為「川普啟發的共和黨人」。於是麥考利夫與民主黨遂不斷拉出「反川牌」，以「投給楊京就是支持川普重返」為選戰主軸，希望一舉壓住楊京的挑戰聲勢。

滿意度下滑 拜登成票房毒藥

然而麥考利夫的優勢算盤，卻也被拜登政府的整體表現給扯住後腿，儘管與2020年相比美國的經濟表現與疫情狀況都有明顯改善，但下半年的供應鏈緊張與疫苗強制接種政策的業界推行，卻也讓民主黨政府飽受民怨。再加上國會兩黨僵持不下的基礎建設與大規模社福支出預算案持續卡關，種種現況都給予輿論一種「拜登無力」的不滿觀感，並導致施政滿意度的節節下滑。

與此同時，被對手打成「川普代理人」的楊京，雖然沒有從政經歷的實績加持，但卻透過極為精準與穩健的選戰策略，咬住了維州選民對於「後川普時代」的煩膩觀感——他一方面重新高舉共和黨傳統的「大減稅」與「小政府」旗幟，並以自己在凱雷集團操盤25年的菁英管理資歷，強調此時的維吉尼亞需要有效率的新政府來引領疫後經濟復甦；另一方面，他也透過各種擦邊球的政策暗示，攻擊民主黨政府被「左翼進步自由派」綁架，耗費太多政治精力在打紮草人式的文化戰爭，並特別猛攻中小學教育課綱的「批判性種族理論」問題。

被全美高度關注、對於測試兩黨風向極有指標意義的維吉尼亞州長大選，賽前信心滿滿的民主黨人卻遭到極為戲劇化的「逆轉敗」，這不僅讓共和黨人斬獲本次選戰最重要的關鍵勝利。(路透)

批判性種族理論的課綱爭議，是川普執政時期成為了美國自由派與保守派的纏鬥戰場之一。支持者認為批判性種族理論有助於下一代理解美國社會「結構性的不平等背景」，進而有助於歷史反思與族群和解；但反對者卻認為此種論述，一面倒地強化「白人有罪論」，把美國歷來的所有成就都批判成白人優越或帝國主義，其不僅無助於族群包容與理解，更有極化撕裂社會、把教育資源用來傳達「自我懷疑論」與「仇美論」的爭議。

選戰中，多次拉出批判性種族理論課綱問題的楊京，不斷地以此為例論證「民主黨的無意義內耗」，並把課程問題引導成「家長應該有權利參與對爭議課綱的否決」，甚至以此誘使對手麥考利夫「受迫中計」，為了護航現行政策而在辯論直播中脫口表示：「（在批判性種族理論課綱爭議中）家長無權參與或干涉課程設計。」

透過批判性種族理論風波，楊京成功地與川普支持者接軌——但讓民主黨對手嚴重失算的是，楊京與維州共和黨人雖然舉起了保守派的傳統大旗，但在爭議議題上卻守得非常穩健，並且非常明確卻不失禮地「故意與川普前總統保持距離」。

楊京奇襲 刻意與川普保持距離

美國選舉觀察媒體《FiveThirtyEight》表示：雖然在維吉尼亞選舉中，目前定居於佛羅里達的川普曾至少6次「隔空表態力挺楊京」，但楊京團隊卻非常謹慎而巧妙地迴避與川普直接互動，甚至連視訊電話造勢都故意不和川普同場獻聲，雖然不否認自己與川普之間的「互相尊重」，但卻也不太提川普的存在或各種意志的延續。

在東北的新澤西州長選舉，原本被外界判斷為「民主黨穩贏」的選戰，最後卻成為兩黨候選人徹夜拉鋸、票數相差只有0.05%的「無盡延長賽」。(Getty Images)

《金融時報》認為，楊京故意與川普保持距離，是極為巧妙但卻極難達成的政治奇技。楊京透過保持距離，重新收攏了維吉尼亞州的共和黨與中間派選民，最大程度地從拜登執政的「鐘擺效應」中得利；但同時楊京故意迴避但不失禮的態度，雖然閃避了與川普同台、甚至透過管道安撫川普「不要在選舉最後時刻親自到維吉尼亞州『亂入站台』」，但川普本人與死忠川粉卻沒有把楊京打成「RINO」（口頭上的假共和黨人），反而相當配合地接受楊京的策略安排。

藉由這種若即若離的關係，楊京順利的團結了維吉尼亞州的非民主黨力量——但更重要的是，這也讓麥考利夫與民主黨主打的「川普牌」無效化，甚至讓急著高喊「投給楊京就是支持川普」的麥考利夫顯得極為被動而難堪，原本小幅領先的民調就這樣一路被這名棄商從政的共和黨素人急起直追，甚至在投票前夕還被1%反超。

麥考利夫的川普牌失敗，也放大了民主黨在拜登領導下的內鬥形象。於是在各方動員的最後催票之下，維吉尼亞州2021大選竟然催出了330萬人投票的高紀錄、選民投票數字比上次州長選舉多出27%。

但投票率高並不見得對民主黨有利，一路領先的楊京也就以2.1%的票數優勢，令人驚奇地逆轉了維吉尼亞近10年來的「深藍化」標籤。

雖然楊京最後領先麥考利夫的票數，只差不到7萬票。但同一時間舉行的副州長選舉、州司法部長選舉、與州議會眾議院選舉，也全都由「共和黨勝利」為結局。因此在整體結果的方向判斷上，「民主黨大敗」也成為美國各家媒體的共識判斷。

與此同時，在東北的新澤西州長選舉，原本被外界判斷為「民主黨穩贏」的選戰，最後卻成為兩黨候選人徹夜拉鋸、票數相差只有0.05%的「無盡延長賽」。截至美東時間上午3點30分為止，只開票到88%的新澤西州長選舉還沒定出勝負，仍落後1千多票的現任民主黨籍的州長莫菲（Phil Murphy）仍較有希望成功連任，但從選前最終民調9%領先，到開票日翌日清晨還以0.05%落後，民主黨在各級鐵票倉的難堪苦戰，也確認了這場「拜登執政隨堂考」的不及格評分結局。

包括《華盛頓郵報》在內的各路美國朝野評論都認為：2021年州長選舉對拜登而言是記難堪重挫，這一方面顯示民主黨的「勝選紅利」與「執政優勢」遠比預期中消散得更快，但在川普仍能保持相當影響力的同時，民主黨卻已無法繼續猛攻「反川牌」，面對政治的鐘擺效應格外顯得不知所措且無力，

「照這樣下去，2021年的期中選舉，拜登與民主黨鐵定會遭遇參眾兩院都回歸共和黨控制的崩潰慘敗。」

《FiveThirtyEight》就認為，拜登的民主黨必需盡可能擺脫「對抗川普陰影」的心魔窠臼，否則老邁無新意、煩膩虛耗的政壇厭惡感只會越來越重。但光是民主黨目前政治路線該往哪走？由誰統領？夾在黨內進步派與傳統派之間兩面不是人的拜登，恐怕也得在格拉斯哥氣候變遷大會之後，回國繼續面對以國會為主戰場的兩黨派系鬥爭問題。