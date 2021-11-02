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百萬富翁聯名致函國會 籲對億萬富豪增稅

編譯洪毅／綜合1日電
圖為國會山莊。（Getty Images）
圖為國會山莊。（Getty Images）

由250名身價超過100萬的「百萬富人」於1日聯名致函國會，呼籲應當立法改革「破舊」的稅務法規，向身價超過10億元的「億萬富豪」徵收更多稅賦，既能充實國庫，還能贏得民心。

國會山報(The Hill)報導，該信由「美國公平稅收」(Americans For Fair Taxation)、「愛國百萬富翁」(Patriotic Millionaires)、「財富責任」(Responsible Wealth)等組織的百萬富翁聯名，致函對象為眾、參兩院議長及兩院稅制委員會主席。

百萬富翁們在該信函中說，如果國會不採取行動，那形同是國會為億萬富豪們繼續以遠低於他們理應繳納的稅率納稅「開大門」；這些富翁們說，他們支持對高所得家庭增稅，但即使有這些措施，億萬富豪依然只需繳納極低的稅賦，甚至根本不必繳稅。

該信函上說，美國長期以來，都讓最富有的人士規避他們應繳納的稅額，而現在，正是個難得可以改革美國「破舊」的稅務法規的機會，民主黨提的預算案應「涵蓋每年向億萬富豪的投資獲利徵稅」。

美國超級富豪繳納極低稅賦的一個主要原因是，其擁有如股票、房地產等資產的價值如滾雪球般增長的時候，當前稅制卻只需在「交易」時才會課徵資本利得稅。

課徵「未實現資本利得稅」的倡議得到參院財政委員會主席懷登(Ron Wyden)的支持，但在參議員曼欽(Joe Manchin)等人的反對下，白宮28日發布的1.75兆版預算案中，並未包含相關內容。

該版本的籌資的部分僅剩對富裕家庭的「收入」，設定最低的巨頭型企業稅率，加大國稅局(IRS)查稅力度等；民主黨人希望這份涵蓋幼兒照護、醫療保健、氣候變遷等議題的法案能在本周通過。

百萬富翁們就在信上說，對億萬富豪加稅可為國庫帶來數以千億計的收入，受到民眾普遍支持，也會是預算案「重建美好未來」的重大突破極歷史性行動，以達成真正公平的賦稅法規制度。

美國 預算 民主黨

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