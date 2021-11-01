「被極端天氣打敗」倫敦暴風雨 上千COP26代表困車站

包括參加COP26氣候變遷峰會各國代表在內的數千人，31日因突如其來的暴雨，卡在前往格拉斯哥的倫敦Euston車站等候火車。(美聯社)

上千名打算搭火車前往格拉斯哥參加COP26氣候峰會的代表，31日被困在倫敦 尤斯頓(Euston)車站，原因是：極端天氣下的暴雨 和時速80哩大風將樹木吹倒，損壞鐵路沿線架空電線，鐵路營運服務被迫暫停。鐵路當局籲請乘客當晚先回家「明天再出發」，他們向乘客受干擾致歉，並承認：「我們今天被極端天氣打敗了。」

多位與會人士搭火車受挫，上推特發文提到如此「諷刺」情境。參加COP26的Margaret Pyke Trust執行長約翰遜(David Johnson)推文說，他搭上自倫敦尤斯頓到格拉斯哥的火車，在車裡呆坐一個小時，火車完全沒有離開尤斯頓，然後所有乘客被告知下車；「回到車站大廳，我們看到告示版寫的是『感謝您乘坐火車旅行』。」

數千人卡在前往格拉斯哥的倫敦Euston車站等候火車。(路透)

由於必須參加會議，約翰遜最後決定改訂從蓋特威克(Gatwick)機場 到格拉斯哥的飛機航班，他說：「沒錯，這看來很荒謬。氣候影響火車運行，結果今天去參加氣候變化會議的唯一途徑是搭飛機。實在很諷刺。」

倫敦大學學院(University College London)氣候變化科學家劉易斯(Simon Lewis)搭上早上11時從倫敦前往愛丁堡的火車，準備參加COP26，結果因為天氣影響，鐵路營運中斷，他自上午11時45分開始被困在車內好幾個小時。

Network Rail鐵路公司發言人哈爾平(Chris Halpin)表示，「北安普頓(Northampton)火車分流路線仍無法運行，西海岸幹線仍可能發生重大延誤，再次建議今晚不要出行。」

鐵路公司聲明指出，大雨對鐵路造成影響，建議從倫敦到格拉斯哥的乘客次日再出發；「包括西海岸幹線在內的北部所有線路仍不時受影響，西海岸幹線因架空電線受損，仍然無法通行。」

聲明表示，「我們真的為此感到抱歉。我們的存在是為了讓人們迅速從A移動至B。但今天的極端天氣打敗了我們。」

英國氣象局表示，在強風大雨襲捲該國後，部分地區31日還可能出現龍捲風。