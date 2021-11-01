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COP26 史上最難辦的氣候大會 4大重頭戲登場

特派記者林奐成╱格拉斯哥報導
聯合國COP26氣候變遷峰會31日在英國蘇格蘭的格拉斯哥市揭幕。(美聯社)
聯合國COP26氣候變遷峰會31日在英國蘇格蘭的格拉斯哥市揭幕。(美聯社)

英國蘇格蘭格拉斯哥揭幕的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)，堪稱「史上最難辦」的氣候大會，防疫和安檢都高規格。英國準備這場盛會兩年，在峰會前就公布「COP26必須達成的目標」，包括讓「升溫攝氏1.5度內」仍有機會達成。

英國10月中以來每天本土確診逾四萬例，主辦國首先要面對疫情挑戰，除要求與會人士抵達英國二天內須做PCR檢測，每天前往會場前則要做快篩，檢驗陰性才放行進場，且口罩也要戴好戴滿。

其次，英國政府面對日益升高的氣候抗議行動，在會場內外也祭出重重安檢措施。英國也不斷端出極具企圖心的氣候政策，例如將2050年溫室氣體「淨零排放」入法，並將於2024年廢止燃煤發電，也在峰會前就公布「COP26必須達成的目標」，以下四點預料是重頭戲：

第一，確保本世紀中達到全球淨零排放，讓「升溫攝氏1.5度內」仍有機會達成。第二，強化氣候變遷的調適行動，保護人類社群和自然棲地。第三，動員金融資本。最後，各國要齊心合作，將巴黎協定的「規則手冊」(Rulebook)定案，也要將野心付諸行動，加速政府、企業與民間社會的合作。

英國 社群 檢測

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