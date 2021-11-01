我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

拜登批評 中國、俄羅斯、沙烏地未致力對抗氣候變遷

編譯陳韻涵、李京倫╱綜合31日電
羅馬G20集團峰會閉幕後，COP26在英國蘇格蘭格拉斯哥市召開，有上百國家領袖與企業負責人出席，共商解除地球暖化的危機之道。(Getty Images)
羅馬G20集團峰會閉幕後，COP26在英國蘇格蘭格拉斯哥市召開，有上百國家領袖與企業負責人出席，共商解除地球暖化的危機之道。(Getty Images)

拜登總統10月31日在羅馬20國集團(G20)閉幕記者會上批評中國、俄羅斯與沙烏地阿拉伯未能致力對抗氣候變遷的威脅，重申美國重返全球領導地位；G20落幕後，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)緊接著在蘇格蘭格拉斯哥揭開序幕，上百位領袖對於氣候峰會的討論結果，將決定全球70億人如何在暖化的地球上生存，以及未來世代能否避免更嚴重的暖化危機。

拜登在G20記者會上表示，在氣候變遷議題方面，「我相信，我們會通過『重建美好未來』(Build Back Better Act)法案，且我認為，基礎建設法案也會過關。」

「這兩者加總會有9000億元，因應氣候議題與彈性，這是全球史上最大筆的(氣候)投資。」拜登自信的說：「相信法案會過關，我們等著瞧。」

在供應鏈方面，拜登計畫改善港口營運，遏止通貨膨脹；在勞工方面，他提議加薪刺激經濟發展，而在外交方面，世界領袖信任他。

不過，拜登坦言他還有未盡之事，就是無法讓中俄與沙烏地領袖，與更廣闊的國際社群齊聚一堂，討論減少二氧化碳排放並改用再生能源；中俄領袖未出席為期兩天在羅馬的G20峰會。

拜登總統帶31日在羅馬G20集團峰會後的記者會上表示中國俄羅斯領導人未能到場參加...
拜登總統帶31日在羅馬G20集團峰會後的記者會上表示中國俄羅斯領導人未能到場參加COP26氣候變遷峰會，令人相當失望。(美聯社)

●拜登重申美領導地位 遺憾中俄缺席氣候峰會

 

拜登在記者會上表示，他相信政治攸關個人，羅馬峰會的成果都來自領袖間的直接互動。

他說：「他們了解我，我也了解他們；我們一起把事情做好，我們達成長足進展，但還有更多事要完成，這需要我們持續聚焦俄國、中國及沙烏地阿拉伯未做的事。」

被記者問到人們何以相信美國回歸全球領導地位，拜登表示，他在峰會上受到各國領袖的熱情接待。

他說：「因為他們的表現方式，他們來找我，想知道美方觀點為何，我們協助促成結果，美國是整個議程的關鍵。」

對於中俄未出席會議，他表示遺憾，「中俄基本上沒有對氣候變遷做出任何承諾，這是人們失望的點，我也對此失望。」

●COP26各國角力 汙染大國互促對方減排

COP26緊接著G20開議，目標是讓各國催促彼此控制溫室氣體排放量，承諾資助低收入國家應對氣候變遷，並為2015年巴黎協定擬定部分規則。

巴黎協定規定各國每五年開會一次，檢討並修改氣候行動計畫，並督促彼此做更多，這場檢討會議原定去年舉行，因新冠肺炎疫情延到今年。

COP26主席、英國能源大臣夏瑪(Alok Sharma)在開幕式上說，峰會是「控制全球升溫幅度在攝氏1.5度內的最後、最好希望」。

為期13天的峰會可能成為各國角力場，汙染大國互促對方減排，努力因應減排對自身經濟的衝擊，而受天災重創的窮國，可能要求富國兌現金援承諾。

拜登允諾，美國將在2030年前把溫室氣體排放量降至2005年水準的一半。

美國敦促中國在氣候峰會上設定更大的氣候目標，但中國僅表示，溫室氣體排放量會在2030年前達到高峰後下降。

拜登 美國 氣候變遷

上一則

談台海局勢 布林肯、王毅唇槍舌劍 針鋒相對

延伸閱讀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

G20達多項協議 拜登歸功「美展現實力」但對中俄失望

G20達多項協議 拜登歸功「美展現實力」但對中俄失望

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授

網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授