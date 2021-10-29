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兆元基建案仍卡眾院 民主黨進步派與波洛西角力升高

編譯潘勛／綜合28日電
民主黨進步派對高層達成的開支案協議不滿，與眾院議長波洛西的角力明顯升高。（Getty Images）
民主黨進步派對高層達成的開支案協議不滿，與眾院議長波洛西的角力明顯升高。（Getty Images）

雖然拜登總統親上火線，遊說議員支持新的1.85兆元預算案，但眾院民主黨進步派28日聲稱因為預算案協商尚未穩固，仍拒絕就參院已通過的1兆元基礎設施建設案進行投票，讓黨高層第二度嘗試讓基建案在眾院過關鎩羽而歸，也凸顯進步派與眾院議長波洛西的角力戰明顯升高。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登總統28日上午罕見地拜訪國會，希望眾院民主黨人幫忙他推動施政，以顯示美國民主制度依然管用；民主黨高層於是下賭注，再推基建案投票，希望趕在拜登前往歐洲參加20國集團(G20)高峰會及聯合國氣候峰會前，讓他取得立法勝利的成績，也替維吉尼亞及新澤西州兩地州長選舉的黨籍候選人拉抬聲勢，但仍沒能遂願。

基建案若過關，聯邦公路建設計畫就算更新，不會在31日屆期失效；眾院28日將再為計畫投票，續命到12月3日。

白宮28日公布1兆8500億元的預算案框架，社會開支方面有注資給全國學前教育、擴大聯邦醫療保險給老年人改善聽力的補助、向富豪新徵附加稅；但進步派堅稱至少要看到法案條文，覺得安心才支持基建案。

國會進步派黨團領袖賈亞帕(Pramila Jayapal)表示，要全國工薪家庭及社區對還可以修正甚至整個揚棄的東西妥協，賭注實在太大；黨團數十成員因此堅持預算、基建兩案要掛勾，直到兩案可以一起投票時再決定，不能只投一案。

進步派幾個月來一直有此主張，因此這一舉措雖稱不上立法戰術上與波洛西決裂，但仍算得上高風險的權力角力；波洛西28日走進進步派黨團的戰略會議，但很快就不發一語離開。

賈亞帕不久之後出面解釋黨團立場，認為預算案仍有好些課題懸而未解，另部分法案條文並沒寫好，進步派堅持戰略初衷，不惜逼迫黨高層把基建案的票決延後到下周。

進步派黨團會議結束沒多久，民主黨高層便在法規委員會(Rules Committee)的官網，貼出長1684頁的法案條文，以反映拜登的施政先後事項；波洛西很快趁勢而上，主張進步派的顧慮應該可以放下，暗示波洛西有意推動基建案投票。

眾院 投票 預算

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