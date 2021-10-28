解放軍披露 美軍對中「抵近偵察」今年近2000次

聚焦軍事議題的北京 香山論壇專家視訊會議26日在北京閉幕，中美兩軍關係依舊是焦點。中共解放軍軍事科學院研究員曹延中披露，據統計，今年以來美艦機抵近中國 島礁、沿海偵察近2000次，增加擦槍走火風險，美方立即停止對中國的高頻率抵近偵察是當務之急。

據環球時報報導，今年北京香山論壇舉行期間，中外專家都很憂心中美關係發展，建議雙方加強危機管控。曹延中就提到，美軍對中國高頻率抵近偵察，加劇地區緊張局勢，增加擦槍走火風險。

他並指，中美陷入對抗必然影響兩軍關係發展，兩軍戰略溝通與各領域合作也難以正常開展。更深層次地看，還是要加強雙方戰略溝通，美方放棄把中國作為威脅的戰略誤判，從根本上對中國的戰略定位進行調整，在工作和技術層面，主要是落實好「重大軍事行動」相互通報、海空相遇安全行為規則等機制。

針對中美關係當前特點，曹延中表示，首先是對抗性增加。美方實施一系列挑戰中國主權安全行為，持續強化貿易、科技領域的遏制，中方被迫進行針鋒相對的反制鬥爭，這種對抗狀態不可避免影響雙方在戰略穩定、軍備控制及地區熱點安全問題的合作。

其次，合作需求上升。在疫情影響下，世界經濟出現困難局面，美國 經濟也面臨巨大壓力，而中國經濟表現出強大韌性，中美貿易不降反升。無論是經貿領域，還是維護全球戰略穩定，都需要中美加強合作。

第三，亟待找到平衡，重回正軌。曹延中說，中美雙邊關係是影響國際和地區形勢的重大變量，美國應摒棄冷戰思維，放棄遏制中國的戰略企圖，切實尊重中國的核心利益，才能開闢兩國合作的巨大空間。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點