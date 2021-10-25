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美國傳將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

編譯林奕榮／綜合外電
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

路透引述消息人士報導，美國拜登政府計劃周一（25日）公布外籍人士入境的詳細規定，幾乎所有搭機入境者均須接種新冠疫苗白宮已在15日宣布，新的疫苗規定將在11月8日生效。

報導指出，白宮準備公布疫苗接種要求的法規框架，適用於多數搭機入境外籍旅客，取代目前的限制措施；此外，白宮也將公布豁免疫苗接種要求的規定。

美國CDC本月表示，可能接受美國監管當局或世界衛生組織（WHO）授權使用的新冠疫苗，也將接受旅客混打疫苗。不過，知情人士表示，拜登政府正在討論，讓少數幾個無法取得疫苗、疫苗接種率極低的國家公民，初期能豁免於這項入境規定，但將納入加強檢測的要求。

拜登政府也將說明航空公司須遵循、確保外籍旅客在搭乘前往美國班機之前，都已接種疫苗的詳細要求。美國疾病防治中心（CDC）也計劃發布要求航空公司蒐集跨國航班旅客個資的接觸者追蹤規範。

白宮9月20日宣布，將在11月初解除33個國家的搭機旅客入境限制，但旅客須完整接種新冠疫苗。這項防止新冠病毒擴散的限制措施在去年初實施，禁止曾在14天內到過英國、26個沒有邊境管制的申根區國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的絕大多數非美國籍公民入境。

疫苗 美國 白宮

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