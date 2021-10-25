中批美當年阻撓入聯：2758號決議是對歷史不公「糾錯」

中國常駐聯合國代表張軍。(新華社)

聯合國 第2758號決議25日屆50周年，中國 常駐聯合國代表張軍接受陸中方媒體訪談時宣稱，第2758號決議是對歷史不公的「糾錯糾偏」。他還稱，受美國 阻撓，從1949年到1971年，「中國的唯一合法政府被擋在聯合國大門之外長達22年」，這是對中國作為聯合國創始會員國的「歷史不公」。

北京外交部日前宣布，中國國家主席習近平10月25日將出席在北京舉行的「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年」紀念會議，並發表講話。

外界預料，習近平將重申支持以聯合國為核心的國際體系和多邊主義，以及該決議對兩岸的影響。

張軍接受澎湃新聞專訪稱，「中華人民共和國恢復聯合國合法席位後，聯合國作為二戰後國際體系的核心才具備了真正的權威性、普遍性、完整性。」中方在聯合國一直發揮著「穩定器」的作用。

張軍並暗批美國，指一些國家熱衷於對多邊主義作出口頭支持、紙上承諾，但一落到具體行動上，就會露出「單邊主義、霸權霸淩、強權政治」的真面目。他強調，各國都應真正遵守「聯合國憲章」宗旨和原則，應尊重各國主權平等，不能隨意搞政治脅迫、單邊制裁。