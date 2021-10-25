前國務卿龐培歐：保衛台灣 盼拜登說話算話

前國務卿龐培歐表示，拜登總統要保護台灣，要說到做到。(美聯社)

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)24日受訪表示，拜登 總統日前聲稱中共犯台美軍將馳援，自己希望拜登能「說話算話」，不是隨口說說；另外，龐培歐雖未明確預測中共攻台時間點，但預測會在接下來幾年內發生。

「紐約郵報」(The New York Post)24日報導，龐培歐上WABC 770廣播電台脫口秀指出，北京辦完2022年冬季奧運後，中國國家主席習近平就會宣稱冬奧成功，再「大力主張何以台灣必須接受中共高壓統治，在中共眼皮子底下過活」。

龐培歐表示，拜登在電視說美國 承諾保衛台灣，希望他說話是真心誠意的；紅線既已畫下，話已說出口，外界期待拜登能信守承諾，不能改口說只是開開玩笑。

龐培歐另指出，自己希望拜登政府對中共攻台曾深思熟慮過，而非一位不清楚自己在講什麼的總統信口胡說。

龐培歐指出，中國8月曾試射一枚具核子戰力的極音速導彈，「置美國於險境」，因此希望國家要有準備。

「中國領袖習近平已說出口，要先收回台灣，再由該區域厚植實力，進而脅迫整個世界。」龐培歐說，「這件事很重要，不能掉以輕心，認為短期還不成問題，我們設想國家戰略，繼續保衛、確保國家未來幾十年的安全，現在就要嚴正看待。」

拜登21日上有線電視新聞網(CNN)里民大會節目，主持人提到鑑於解放軍能發射極音速導彈，如何反制其軍力，保衛台灣抵禦中國武力進犯；拜登回答說，中、俄及世上其他地方都曉得，美國擁有全球史上最強軍力，別為美國操心，美國軍力只會更強。

拜登再指出，值得關切的是中、俄等國會不會做出一些舉動，陷入嚴重犯錯的處境。

節目主持人庫柏(Anderson Cooper)追問拜登的意思是否中共犯台，美國將馳援台灣？拜登回答說正是如此，美國會信守承諾。

但翌日白宮便替拜登緩頰說，總統並未宣布變更美國對台政策；發言人莎奇指出，美國與台灣的防衛關係受台灣關係法 指導，依該法律信守承諾，繼續支持台灣的自衛能力，反對片面改變台海現況的任何舉動。