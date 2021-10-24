鮑德溫電影槍械師 初出茅廬「不確定自己是否準備好」

鮑德溫新片「鐵鏽」(Rust)負責武器的漢娜．里德，是好萊塢知名槍械師之女，近期成為初出茅廬的首席槍械師。（取自Instagram）

影星亞歷鮑德溫21日在拍攝新電影時釀出憾事；娛樂八卦新聞網「TMZ」報導，鮑德溫新片「鐵鏽」(Rust)負責武器的漢娜．里德(Hannah Reed)，是好萊塢 知名槍械師之女，近期成為初出茅廬的首席槍械師，也曾在播客上透露，「不確定自己是否真的準備好」從事這樣的工作 。

據報導，漢娜的父親瑟爾．里德(Thell Reed)在好萊塢槍械師中小有名氣，曾參與的電影包括「硫磺島的英雄們」(Flags of Our Fathers)、「決殺令」(Django Unchained)、「決戰3:10」(3:10 to Yuma)、「從前，有個好萊塢」(Once Upon a Time in Hollywood)等。

24歲的漢娜則在9月的播客節目「西方之聲」(Voices of the West)上透露，她近期參與尼可拉斯凱吉預定明年上映的新片「舊道」(The Old Way，暫譯)，在該西部片中第一次成為首席槍械師。

來源：Leo's Universe

漢娜表示，她的槍械技術得到父親的指導，但談到身為男主角的凱吉時，漢娜也表示：「我一開始感到十分緊張，因為不確定自己是否準備好了，我還一度想推掉這個機會。」

裝空包彈「最讓人緊張」

漢娜也說，為道具用槍填裝空包彈是「最讓人緊張」的一環，她甚至不太清楚該如何做，這些都是來自父親的幫忙才得以勝任；不過漢娜也說，當她真的參與「舊道」之後，一切工作進展變得非常平順。

鮑德溫21日拍攝時，擊發道具槍後擊斃攝影導演 哈莉娜．哈欽絲(Halyna Hutchins)、導演蘇扎(Joel Souza)受傷；目前仍不清楚，為何理應是空槍的道具槍內有子彈，也不清楚裡面究竟是實彈還是空包彈，而當天片場負責的槍械師是否為漢娜也並不清楚。

此片拍攝後就陷入混亂，洛杉磯時報22日曾引述消息人士報導，道具槍誤發子彈在鮑德溫之前就已發生過三次，但主事者仍未加聞問；甚至因為劇組人員抗議工作環境不佳，21日當天，工會成員上工後遭到非工會成員替換，替換後六個小時，就發生憾事。