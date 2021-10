鮑德溫電影槍械師 初出茅廬「不確定自己是否準備好」

鮑德溫新片「鐵鏽」(Rust)負責武器的漢娜.里德,是好萊塢知名槍械師之女,近期成為初出茅廬的首席槍械師。(取自Instagram)

影星亞歷鮑德溫21日在拍攝新電影時釀出憾事;娛樂八卦新聞網「TMZ」報導,鮑德溫新片「鐵鏽」(Rust)負責武器的漢娜.里德(Hannah Reed),是好萊塢 知名槍械師之女,近期成為初出茅廬的首席槍械師,也曾在播客上透露,「不確定自己是否真的準備好」從事這樣的工作 。

據報導,漢娜的父親瑟爾.里德(Thell Reed)在好萊塢槍械師中小有名氣,曾參與的電影包括「硫磺島的英雄們」(Flags of Our Fathers)、「決殺令」(Django Unchained)、「決戰3:10」(3:10 to Yuma)、「從前,有個好萊塢」(Once Upon a Time in Hollywood)等。

24歲的漢娜則在9月的播客節目「西方之聲」(Voices of the West)上透露,她近期參與尼可拉斯凱吉預定明年上映的新片「舊道」(The Old Way,暫譯),在該西部片中第一次成為首席槍械師。

漢娜表示,她的槍械技術得到父親的指導,但談到身為男主角的凱吉時,漢娜也表示:「我一開始感到十分緊張,因為不確定自己是否準備好了,我還一度想推掉這個機會。」

裝空包彈「最讓人緊張」

漢娜也說,為道具用槍填裝空包彈是「最讓人緊張」的一環,她甚至不太清楚該如何做,這些都是來自父親的幫忙才得以勝任;不過漢娜也說,當她真的參與「舊道」之後,一切工作進展變得非常平順。

鮑德溫21日拍攝時,擊發道具槍後擊斃攝影導演 哈莉娜.哈欽絲(Halyna Hutchins)、導演蘇扎(Joel Souza)受傷;目前仍不清楚,為何理應是空槍的道具槍內有子彈,也不清楚裡面究竟是實彈還是空包彈,而當天片場負責的槍械師是否為漢娜也並不清楚。

此片拍攝後就陷入混亂,洛杉磯時報22日曾引述消息人士報導,道具槍誤發子彈在鮑德溫之前就已發生過三次,但主事者仍未加聞問;甚至因為劇組人員抗議工作環境不佳,21日當天,工會成員上工後遭到非工會成員替換,替換後六個小時,就發生憾事。