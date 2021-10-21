美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼神

美國駐中國大使被提名人伯恩斯20日在國會作證時表示，中國是全球最危險的競爭者，美中未來競爭重點在經濟與科技發展，而非軍力，他會確保美中溝通管道暢通以避免意外衝突。（美聯社）

美國 駐中國 大使被提名人伯恩斯(Nicholas Burns)20日赴國會作證時，展現對中強硬立場說，中國是全球最危險的競爭者與最大的地緣政治考驗，北京必須停止在新疆、西藏、香港與台灣的作為，美國會依台灣關係法 ，協助台灣增加不對稱戰力，確保台灣「不好對付」。

伯恩斯並以希臘神話諸神起源地，形容中國「沒那麼神」(not an Olympian power)，中方固然有實力，卻沒有真正的盟友，美國有加拿大、歐盟、北約和印太地區的條約盟友，這就是美國的相對優勢。

伯恩斯表示，美國會激烈與中國競爭，並在必要之處挑戰北京，同時，美國也會尋求與中國合作，「沒有中國降排溫室氣體，氣候危機不可能被解決。」

伯恩斯說，中國宣稱「東升西降」，他相信美國和盟友密切合作，就能證明中國觀點錯誤。

伯恩斯表示，美中未來競爭重點在經濟與科技發展，而非軍力，他會確保美中溝通管道暢通以避免意外衝突；此外，基於台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證的美國「一個中國政策」歷久彌新，依然能應對當前戰略問題。

伯恩斯出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，台灣成為議員關切重點；伯恩斯表示，「中國對台灣威脅正在成長，他們派出149架軍機進入台灣防空識別區，近月來許多中國領導幹部說要收回台灣。」

「鑑於中國近日令人反感的種種對台作法，我認為國會和行政部門完全有權持續深化我們的安全合作，擴大對台灣的武器供應。這是我們可以做最重要的事。」伯恩斯說，美國的責任是確保台灣「不好對付」，依台灣關係法協助台灣增加不對稱戰力，這也是其他國家現在可做的。

不過，伯恩斯的說法堅守美國歷來的一中政策，指美國自1979年以來，承認中華人民共和國為代表中國的唯一合法政府；美國與台灣為非官方關係，基於台灣關係法協助台灣自我防衛，「面對中國提高對台威脅，這是嚇阻中方的最佳方式。」

此外，伯恩斯也表明，不同意近來在華府許多人主張，應終結美國對台灣議題保持「戰略模糊」(strategic ambiguity)的構想。

伯恩斯在證詞中提到，中國在新疆實施種族滅絕、迫害西藏、扼殺香港的自治與自由，和霸凌台灣，這些行動都是不公平的，必須停止。

伯恩斯說，他1997年親眼見證香港移交主權，中國對香港做的每項承諾，如今都被拋諸腦後；對應到台灣，「我們顯然不能相信中國會兌現對台灣議題的承諾。」

伯恩斯說，國會通過台灣關係法，以及美國政府信守一個中國政策，均假設將出現兩岸之間的和平，「到了今天沒有太多和平，有的是脅迫。」

「我們不能在這個議題上信任中國人。」伯恩斯說。

65歲的伯恩斯為資深外交官，他的工作經歷受到朝野議員認可，一般認為應能順利通過參議院表決，出任駐中國大使；屆時，伯恩斯將成為26年來，第一位以職業外交官之姿上任的駐中國大使。