拜登返賓州家鄉 推銷2兆元開支案

拜登總統20日視察賓州史克蘭頓，推銷2兆元的開支法案，強調中產階級價值，包羅經濟、環境與社會政策計畫。（Getty Images）

拜登 總統20日重返賓州史克蘭頓(Scranton)故鄉，極力推銷規模縮減為2兆元的國內開支案，強調中產階級價值，包羅經濟、環境與社會政策計畫；同時白宮突然拋出新計畫，可能為拜登2兆元的社會服務和氣候變遷 案支付部分內容，並考慮剔除原擬調高企業稅的計畫，不過還是會新增超級富豪的投資所得稅。

這番轉折出現在拜登上任後首訪史克蘭頓之際，民主黨 想取消前川普政府的減稅政策，以助支付拜登開支案，但遭黨內中間派聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)等重要人士反對。

拜登總統20日視察賓州史克蘭頓，推銷2兆元的開支法案，強調中產階級價值，包羅經濟、環境與社會政策計畫。（Getty Images）

●拜登自嘲：我一提案就死胎

「我一提出此案就立刻成死胎。」拜登說，「但我想我們能讓他們嚇一跳，因為我覺得大家開始思考危在旦夕的事情。」

拜登在史克蘭頓的電動城市電車博物館(Electric City Trolley Museum)發表談話，回憶他出身勞動階級，以及此番經歷如何影響他任內價值觀與推動的政策。

白宮提出的稅改案，維持原本21%的企業稅，但恐使進步派甚至中間派感到不是滋味；消息人士指出，這番改變可能是為了贏得席納瑪支持，在兩黨於參院各占50席情況下，席納瑪對於法案能否通過頗具影響力。

拜登與國會民主黨人盼再縮減支出，以確保能在秋季前通過協議，不過政策規模仍舊前所未見；拜登盼開支案協議可望在數日內開花結果。

●2兆開支案 最低至1.75兆元

兩名消息人士透露，拜登19日在白宮開會時表示，開支案總額約為2兆元，最低可能至1.75兆元，但相關細節仍未確定；拜登近期曾提議，在未來十年內支出1.9兆至2.2兆元。

拜登在推特談到家鄉史克蘭頓，「這個地方養成了我的價值觀：認真工作和以尊重態度待人。這些價值觀也是我的計畫核心。」

拜登居中與溫和派和進步派民主黨人協調要縮減哪些項目預算，希望在本周末前，與國會領袖確定議案綱要。

●刪減項目 包括乾淨能源計畫

目前還在開支案中的項目包括：至少有5000億元對抗氣候變遷、3500億元托兒與免費學齡前托兒、聯邦政府提供至少四周家庭支薪假、將現有每月300元的子女抵稅額延長一年、注資給俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)和聯邦醫療保險(Medicare)提供的健康照護。

可能刪減項目包括社區大學免學費、提供途徑讓部分在美國移民獲永久合法資格、乾淨能源計畫和氣候變遷等民主黨進步派議員捍衛的政策。