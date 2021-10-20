我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

聯邦學貸暫緩還款令快失效 白宮研擬「90天安全網」

編譯陳韻涵／綜合19日電
超過4000萬名聯邦學貸貸款者已受惠於教育部2020年3月開始的暫緩月繳與停止計息政策；拜登政府最近延長聯邦學貸暫緩還款令至2022年1月底，許多官員表示，這會是最後一次延期。（美聯社）
超過4000萬名聯邦學貸貸款者已受惠於教育部2020年3月開始的暫緩月繳與停止計息政策；拜登政府最近延長聯邦學貸暫緩還款令至2022年1月底，許多官員表示，這會是最後一次延期。（美聯社）

拜登政府正在研擬聯邦學貸暫緩還款令明年2月到期後將如何讓學生貸方還款，並設計90天安全網，緩和貸款學生的壓力，部分細節尚未定案。

政治新聞網站Politico取得當局內部文件，並從熟知相關計畫的消息人士口中得知，拜登政府可能重啟聯邦就貸計畫，此計畫讓受到新冠疫情影響的千萬名貸款學生得以暫緩清償每月貸款。

教育部著眼新的寬限提案，讓貸款者在免除債務追討近兩年後，不會突然面臨龐大壓力。

官員也在討論，讓數百萬名貸款者更容易加入以收入為基礎的償還計畫，避免突然恢復每月還款造成負擔。

當局也考慮勾銷部分拖欠學貸者的債務，這些人的生活可能比疫情前更艱困。

部分計畫尚未定案，但可能在明年2月避免許多違法行徑。

聯邦政府的鉅額1.6兆元學貸過去近兩年來被凍結，恢復此機制對教育部形成空前後勤挑戰。

這項計畫也充滿政治陷阱，進步派呼籲政府聚焦減免學貸，而非恢復繳款。

超過4000萬名聯邦學貸貸款者已受惠於教育部2020年3月開始的暫緩月繳與停止計息政策；拜登政府最近延長聯邦學貸暫緩還款令至2022年1月底，許多官員表示，這會是最後一次延期。

教育部學貸部門首長柯德瑞(Richard Cordray)則表示，他的計畫可能會引起主要的公眾宣傳活動，包括部分團體可能購買廣告，讓貸款者知道自己的權益和還款選項。

Politico根據「資訊自由法」(FIAA)取得的其中一份文件寫道：「考量學貸暫停還款近兩年的歷史影響，貸款者將在還款的早期階段，擁有更大的靈活度。」

文件指出，部會首長指示貸方在明年恢復繳款的頭三個月，為貸方打造「安全網」；在這90天內，逾期未繳貸款者不會受罰或影響其信用報告。

貸款 教育部 拜登

上一則

歧視白人、亞裔? 法官裁決：北卡大招生可續考慮種族

下一則

和好了？曼欽停車場搭肩桑德斯：別放棄

延伸閱讀

百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解

百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解
曼欽、桑德斯握手言和？ 擬合作推預算案

曼欽、桑德斯握手言和？ 擬合作推預算案
民主黨2眾議員表態不再選 恐難續掌眾院

民主黨2眾議員表態不再選 恐難續掌眾院
美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

熱門新聞

專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨