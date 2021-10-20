聯邦學貸暫緩還款令快失效 白宮研擬「90天安全網」

超過4000萬名聯邦學貸貸款者已受惠於教育部2020年3月開始的暫緩月繳與停止計息政策；拜登政府最近延長聯邦學貸暫緩還款令至2022年1月底，許多官員表示，這會是最後一次延期。（美聯社）

拜登 政府正在研擬聯邦學貸暫緩還款令明年2月到期後將如何讓學生貸方還款，並設計90天安全網，緩和貸款 學生的壓力，部分細節尚未定案。

政治新聞網站Politico取得當局內部文件，並從熟知相關計畫的消息人士口中得知，拜登政府可能重啟聯邦就貸計畫，此計畫讓受到新冠疫情影響的千萬名貸款學生得以暫緩清償每月貸款。

教育部 著眼新的寬限提案，讓貸款者在免除債務追討近兩年後，不會突然面臨龐大壓力。

官員也在討論，讓數百萬名貸款者更容易加入以收入為基礎的償還計畫，避免突然恢復每月還款造成負擔。

當局也考慮勾銷部分拖欠學貸者的債務，這些人的生活可能比疫情前更艱困。

部分計畫尚未定案，但可能在明年2月避免許多違法行徑。

聯邦政府的鉅額1.6兆元學貸過去近兩年來被凍結，恢復此機制對教育部形成空前後勤挑戰。

這項計畫也充滿政治陷阱，進步派呼籲政府聚焦減免學貸，而非恢復繳款。

超過4000萬名聯邦學貸貸款者已受惠於教育部2020年3月開始的暫緩月繳與停止計息政策；拜登政府最近延長聯邦學貸暫緩還款令至2022年1月底，許多官員表示，這會是最後一次延期。

教育部學貸部門首長柯德瑞(Richard Cordray)則表示，他的計畫可能會引起主要的公眾宣傳活動，包括部分團體可能購買廣告，讓貸款者知道自己的權益和還款選項。

Politico根據「資訊自由法」(FIAA)取得的其中一份文件寫道：「考量學貸暫停還款近兩年的歷史影響，貸款者將在還款的早期階段，擁有更大的靈活度。」

文件指出，部會首長指示貸方在明年恢復繳款的頭三個月，為貸方打造「安全網」；在這90天內，逾期未繳貸款者不會受罰或影響其信用報告。