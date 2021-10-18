兩岸關係大調查╱擾台兩面刃 台灣人對官民觀感兩極

根據本報系連續12年所做「和戰天平」民調顯示，台灣 民眾對北京 政府負面印象創新高，高達七成，與之形成鮮明對比的是，對大陸人民印象仍有近六成的好感，是歷年所做調查中的次高。台灣人對大陸官民感受呈現兩極化，北京當從中有所啟發。

台灣民眾對北京政府負評何以創新高？最直接原因當然是兩岸關係陷入高度對立僵局，加上台美關係日趨緊密，北京加大對台政治、外交和經濟等層面的施壓，以至於產生對北京官方的反感。

即使不算十一之後連續大批解放軍 機擾台，解放軍機在蔡英文政府上台後，也大量增加了襲擾台灣空域的頻率和力度，令台軍繃緊神經。解放軍的動作，名義上是對民進黨和台美互動施壓，但其實對台灣居民造成壓力，這是北京典型對台的「兩面刃」政策。

除了軍事施壓，北京持續在國際社會緊縮台灣活動空間，近期雖無再拔台灣的邦交國，但仍阻撓台灣參與國際組織和會議。而在經濟層面，北京更禁台灣鳳梨、釋迦、蓮霧，也引發台灣民間的不理解和不滿。

但調查也顯示，台灣民眾對大陸人民的好感仍高，這說明兩岸人民如果能有更多實際接觸，就能減少誤解，增加好感，拉近兩岸人民距離，這無疑是中國國家主席習近平曾企盼兩岸達成「心靈契合」的最重要途徑。

目前兩岸官方要直接溝通有相當難度，但彼此可互釋善意。兩岸關係的走向和發展，官方和人民都有責任。