我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

NASA露西號啟航 12年任務探索太陽系奧秘

記者張聲肇、編譯潘勛／綜合報導
沿木星軌道繞行的隕石群，將是「露西」號機器人探測的對象。（Getty Images）
沿木星軌道繞行的隕石群，將是「露西」號機器人探測的對象。（Getty Images）

前進木星「時間膠囊」隕石群

美國國家航暨太空總署(NASA)「露西」號(Lucy)太空船預計16日拂曉前升空，前往木星附近的小行星群探索12年；咸信那批繞行木星軌道前後的小行星是「時間膠囊」，收有太陽系誕生的奧秘，NASA預計發射一系列太空船造訪，甚至撞擊那一批八枚小行星。

例如接下來的一個月內，「標槍」(Dart)號衝擊太空船將衝向離地球更近的一對小行星，撼動繞行其中較大一枚的微月亮，改變小行星航道，以免未來衝向地球。

NASA隕石探測太空船16日清晨起陸續升空，率先出發的是「露西」號機器人。（路透...
NASA隕石探測太空船16日清晨起陸續升空，率先出發的是「露西」號機器人。（路透）

隕石揭46億年前誕生故事

明年夏天，NASA將發射另一艘太空船，飛向一個鎳與鐵構成的隕石；普遍認為該隕石原本是某行星的內核，現已曝露出來；同時伴行的兩架皮箱大小的小飛艇，將削刮一對連體隕石的表皮。

接下來在2023年，一具太空探測器將在降落傘幫助下，在猶他州著陸，預定帶回第一批隕石標本；這是奧塞瑞斯號(Osiris-Rex)太空挖掘器去年從「奔奴」(Bennu)小行星上採集到的標本。

NASA科學任務領導人哲布欽(Thomas Zurbuchen)說，「我們要探索的每顆小行星，代表的都是人類的發展史，也是太陽系的故事。」

科羅拉多州圓石市西南研究所的雷維森(Hal Levison )是露西號任務的首席科學家；他說，其中最能揭開太陽系46億年前誕生奧祕的，就是露西號要探索的那批小行星。

雷維森說，那些小行星是行星形成過程留下來的化石。

NASA隕石探測太空船16日清晨起陸續升空，探尋太陽系誕生的奧秘。（路透）
NASA隕石探測太空船16日清晨起陸續升空，探尋太陽系誕生的奧秘。（路透）

遠古人類遺骸命名 6年才抵達

露西號探索飛船是根據1974年發現的320萬年前遠古人類遺骸「露西」命名， 意在希望它能承擔「星際考古學」的任務，讓人類進一步了解太陽系的演化過程；它要飛行六年後，才會抵達這名為特洛伊(Trojans)的小行星群，開始集中探索其中七顆，直到2033年，隨著它們在不規則軌道上繞行太陽一圈。

露西將探究其地質、組成、密度、結構；露西任務副首席研究員凱西‧歐金(Cathy Olkin)說，首訪某地向來都是很有趣的事，「每回我們完成了某地的探訪，我們對太陽系的了解就越來越多，也愈發了解我們居住地在太空中的區域。」

參與露西任務的科學家史戴特勒(Tom Statler)說，就像研究金字塔，不能光從外面觀察，最好能先從外邊撿到一些當年建造時留下的殘塊，根據建築材料的質地，再從裡面對比，更能了解整個建造過程。

露西號總成本9.81億元，其中一個儀器含6.7克拉人造鑽石；它攜帶的名人語句包括前披頭四合唱團團員約翰藍儂的「像月亮，像星星，像太陽...我們不斷發亮。」(We all shine on . . . like the moon and the stars and the sun.)

太空 NASA 美國

上一則

拜登認3.5兆預算案縮水 刪免費社區學院「以後再爭取」

下一則

神舟13號升空 3人首駐太空半年…中國首位出艙女太空人

延伸閱讀

狗狗手足被不同人認養 10個月街上偶遇 急奔對方抱緊緊

狗狗手足被不同人認養 10個月街上偶遇 急奔對方抱緊緊
NASA「無限」 帶你體驗太空

NASA「無限」 帶你體驗太空
旅遊撿到寶 加州婦挖到4.38克拉黃鑽

旅遊撿到寶 加州婦挖到4.38克拉黃鑽
鑽石坑「撿到寶」加州婦挖到4.38克拉裸鑽 價值破萬

鑽石坑「撿到寶」加州婦挖到4.38克拉裸鑽 價值破萬

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國國防部前首席軟體官柴蘭。(取自US Air Force網站)

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

2021-10-11 10:49

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差