NASA露西號啟航 12年任務探索太陽系奧秘

沿木星軌道繞行的隕石群,將是「露西」號機器人探測的對象。(Getty Images)

前進木星「時間膠囊」隕石群

美國 國家航暨太空 總署(NASA )「露西」號(Lucy)太空船預計16日拂曉前升空,前往木星附近的小行星群探索12年;咸信那批繞行木星軌道前後的小行星是「時間膠囊」,收有太陽系誕生的奧秘,NASA預計發射一系列太空船造訪,甚至撞擊那一批八枚小行星。

例如接下來的一個月內,「標槍」(Dart)號衝擊太空船將衝向離地球更近的一對小行星,撼動繞行其中較大一枚的微月亮,改變小行星航道,以免未來衝向地球。

NASA隕石探測太空船16日清晨起陸續升空,率先出發的是「露西」號機器人。(路透)

隕石揭46億年前誕生故事

明年夏天,NASA將發射另一艘太空船,飛向一個鎳與鐵構成的隕石;普遍認為該隕石原本是某行星的內核,現已曝露出來;同時伴行的兩架皮箱大小的小飛艇,將削刮一對連體隕石的表皮。

接下來在2023年,一具太空探測器將在降落傘幫助下,在猶他州著陸,預定帶回第一批隕石標本;這是奧塞瑞斯號(Osiris-Rex)太空挖掘器去年從「奔奴」(Bennu)小行星上採集到的標本。

NASA科學任務領導人哲布欽(Thomas Zurbuchen)說,「我們要探索的每顆小行星,代表的都是人類的發展史,也是太陽系的故事。」

科羅拉多州圓石市西南研究所的雷維森(Hal Levison )是露西號任務的首席科學家;他說,其中最能揭開太陽系46億年前誕生奧祕的,就是露西號要探索的那批小行星。

雷維森說,那些小行星是行星形成過程留下來的化石。

NASA隕石探測太空船16日清晨起陸續升空,探尋太陽系誕生的奧秘。(路透)

遠古人類遺骸命名 6年才抵達

露西號探索飛船是根據1974年發現的320萬年前遠古人類遺骸「露西」命名, 意在希望它能承擔「星際考古學」的任務,讓人類進一步了解太陽系的演化過程;它要飛行六年後,才會抵達這名為特洛伊(Trojans)的小行星群,開始集中探索其中七顆,直到2033年,隨著它們在不規則軌道上繞行太陽一圈。

露西將探究其地質、組成、密度、結構;露西任務副首席研究員凱西‧歐金(Cathy Olkin)說,首訪某地向來都是很有趣的事,「每回我們完成了某地的探訪,我們對太陽系的了解就越來越多,也愈發了解我們居住地在太空中的區域。」

參與露西任務的科學家史戴特勒(Tom Statler)說,就像研究金字塔,不能光從外面觀察,最好能先從外邊撿到一些當年建造時留下的殘塊,根據建築材料的質地,再從裡面對比,更能了解整個建造過程。

露西號總成本9.81億元,其中一個儀器含6.7克拉人造鑽石;它攜帶的名人語句包括前披頭四合唱團團員約翰藍儂的「像月亮,像星星,像太陽...我們不斷發亮。」(We all shine on . . . like the moon and the stars and the sun.)