拜登令洛杉磯港24小時營運 搶在聖誕節前解塞港

拜登總統13日宣布擴大洛杉磯港裝卸能量，每周7天24小時全天候營運，希望盡快清理在港口積壓的貨品，確保年底節日送貨暢通。（Getty Images）

拜登 總統為了展現他可以控制高通膨，13日宣布擴大洛杉磯港 口的裝卸能量，每周7天24小時全天候營運，希望盡快清理在港口積壓的貨品，確保各地年底節日貨物早日到位。

新冠肺炎疫情加上種種因素，造成全球供應鏈大亂而面臨崩潰，而南加州港口出現貨櫃輪「塞船」情況，大量進口及出口貨物堵塞，衝擊美國 最大海運貿易出入口的營運，導致物品價格飛漲及造成高通膨；不斷上漲的成本正在侵蝕工人的工資，拖累經濟成長，甚至危及民主黨能否在明年期中選舉繼續保持國會多數。

洛杉磯及加州長灘港口的集裝箱處理量，占所有進入美國集裝箱的40%；這也是繼長堤港近期開始實施全天候開放進口貨輪進港後，實施類似行動的第二座港口。

拜登總統13日宣布擴大洛杉磯港裝卸能量，每周7天24小時全天候營運，希望盡快清理在港口積壓的貨品，確保年底節日送貨暢通。（路透）

洛杉磯港和長堤港佔全美進口貨物總量額的40%；據南加州海上交易(Marine Exchange of Southern California)數據，截至12日，有64艘船隻停泊在兩個港口，另有80艘等候靠泊及卸貨。

拜登在白宮表示，隨著假期的臨近，民眾都希望知道自己購買的禮物是否如期送達，因此政府將協助加快全國的物流運輸；他承認，紓緩港口貨物積壓只是解決問題的一部分，還需要更多的卡車司機。

除了供應鏈出現大混亂，共和黨批評拜登1.9兆元的紓困計畫也推高了物價；投資銀行高盛(Goldman Sachs)最近發布的一項分析估計，供應受到限制的商品，占今年通膨率的80%。

聯邦勞工統計局13日發布的報告稱，消費者價格比一年前上漲了 5.4%，遠高於聯準會2%的目標，其中能源、食品及住房成本上漲，是推動9月價格上漲的主要因素。

參院共和黨領袖麥康諾已開始藉通膨問題攻擊拜登，說明了拜登必須控制物價，視之為期中選舉保住民主黨占國會多數的關鍵。

拜登在宣布洛杉磯港每周七天全天候營運前，與沃爾瑪、聯邦快遞、UPS、Target、三星電子北美、卡車司機工會及美國商會等公司、組織的負責人舉行了視像圓桌會議，希望各方共同努力解決供應鏈瓶頸的問題。

白宮一名高級官員表示，供應鏈基本上掌握在私營公司手上，因此有需要與這些私營公司共同解決這些問題；他也表示，沃爾瑪、聯邦快遞和UPS ，已承諾實現每周七天全天候工作；數據顯示，聯邦快遞及UPS在2020年共運送了美國國內包裹的40%。