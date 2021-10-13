8月430萬人辭職 創21年新高 主要是餐廳、零售業

8月約有430萬人辭職，創下2000年12月以來新高。各地缺工嚴重。(美聯社)

根據勞工部 12日公布最新數據，8月約有430萬人辭職，相當於2.9%的勞動力，寫下2000年12月以來新高；辭職勞工主要來自酒吧、餐飲和零售業；勞工出於諸多因素辭職，包括有信心再找到新工作 ，以及疫情 期間的健康和育兒考量。

根據勞工部「職位空缺和勞動力流動調查」(JOLTS)，8月辭職人數占2.9%勞動力，比前一個月2.7%占比增加24萬2000人，更創下2000年12月以來紀錄。

勞工統計局的資料顯示，幾乎各行各業的勞工辭職人數都創下或逼近新高，尤其是低薪工作；8月辭職者中，每五人中就有近兩人從事零售或餐飲飯店業；製造業辭職率也達2.5%。

勞工辭職一部分原因，是他們不願接受不方便的上班時間和更差待遇，因此尋找更好的工作機會；根據勞工部報告，全美截至8月底有1040萬個工作機會，雖然低於7月的1110萬，但勞工仍不愁找不到更好的職缺。

Fwdbonds首席金融經濟學者魯普基(Chris Rupkey)表示：「現在全美有勞力嚴重短缺，但這不只是因為勞工一直辭職或有育兒問題，也不只是因為Delta變種病毒而無法工作。」

他表示，經濟強勁才是勞力有強勁需求的原因。

辭職率出現歷史新高，顯示勞工認為能穩妥找到新工作，不過勞工市場變動也因新冠疫情危機而改變；勞工也考慮疫情期間的健康和育兒問題。

全美8月共有89萬2000名餐飲和飯店業勞工辭職，零售業辭職勞工約為72萬1000人，另有53萬4000人離開健康照護和社會救助業。

一般情況下，勞動市場出現流動，反映出勞工對經濟有更多信心，願意冒險放棄當前安穩工作，尋求新機會；不過，眼前這波新變動和經濟轉變增添更多變數，勞資雙方也持續評估疫情間的新作法。

許多企業表示難以留下勞工，或找不到符合職缺的勞力；不過，部分企業發現調升薪資和福利會有幫助。