我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

8月430萬人辭職 創21年新高 主要是餐廳、零售業

編譯郭宣含／綜合12日電
8月約有430萬人辭職，創下2000年12月以來新高。各地缺工嚴重。(美聯社)
8月約有430萬人辭職，創下2000年12月以來新高。各地缺工嚴重。(美聯社)

根據勞工部12日公布最新數據，8月約有430萬人辭職，相當於2.9%的勞動力，寫下2000年12月以來新高；辭職勞工主要來自酒吧、餐飲和零售業；勞工出於諸多因素辭職，包括有信心再找到新工作，以及疫情期間的健康和育兒考量。

根據勞工部「職位空缺和勞動力流動調查」(JOLTS)，8月辭職人數占2.9%勞動力，比前一個月2.7%占比增加24萬2000人，更創下2000年12月以來紀錄。

勞工統計局的資料顯示，幾乎各行各業的勞工辭職人數都創下或逼近新高，尤其是低薪工作；8月辭職者中，每五人中就有近兩人從事零售或餐飲飯店業；製造業辭職率也達2.5%。

勞工辭職一部分原因，是他們不願接受不方便的上班時間和更差待遇，因此尋找更好的工作機會；根據勞工部報告，全美截至8月底有1040萬個工作機會，雖然低於7月的1110萬，但勞工仍不愁找不到更好的職缺。

Fwdbonds首席金融經濟學者魯普基(Chris Rupkey)表示：「現在全美有勞力嚴重短缺，但這不只是因為勞工一直辭職或有育兒問題，也不只是因為Delta變種病毒而無法工作。」

他表示，經濟強勁才是勞力有強勁需求的原因。

辭職率出現歷史新高，顯示勞工認為能穩妥找到新工作，不過勞工市場變動也因新冠疫情危機而改變；勞工也考慮疫情期間的健康和育兒問題。

全美8月共有89萬2000名餐飲和飯店業勞工辭職，零售業辭職勞工約為72萬1000人，另有53萬4000人離開健康照護和社會救助業。

一般情況下，勞動市場出現流動，反映出勞工對經濟有更多信心，願意冒險放棄當前安穩工作，尋求新機會；不過，眼前這波新變動和經濟轉變增添更多變數，勞資雙方也持續評估疫情間的新作法。

許多企業表示難以留下勞工，或找不到符合職缺的勞力；不過，部分企業發現調升薪資和福利會有幫助。

勞工部 工作 疫情

上一則

缺工嚴重 聖誕加薪也難招人 網購可能等更久

下一則

別毀了聖誕節 10個足球場大倉庫貨物塞車 玩具商趕出貨

延伸閱讀

並非失效…疫苗效力減弱 主因Delta變種肆虐

並非失效…疫苗效力減弱 主因Delta變種肆虐
AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏
孕婦沒打疫苗 易染Delta轉重症

孕婦沒打疫苗 易染Delta轉重症
馬英九雙十嗆蔡英文：討厭中華民國 為什麼不辭職？

馬英九雙十嗆蔡英文：討厭中華民國 為什麼不辭職？

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手