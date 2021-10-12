美企批拜登：中國關稅政策亂又不透明

一些美國企業批評拜登對中國的關稅政策，效果不如預期。(Getty Images)

美國 貿易代表戴琪 (Katherine Tai)日前與中國國務院副總理劉鶴通話，討論美中貿易問題後，部份美企批評，儘管政府換屆，但是企業的壓力似乎沒有緩解，豁免清單的處理依然緩慢、不透明而且混亂，與戴琪「以勞工利益為核心」的說法背道而馳。

華爾街日報報導，對美國向中國加徵關稅 不滿的美企主要來自電子零組件、化工原料、金屬成品、衣飾等，許多產品無法找到與中國同樣成本效益的生產地；例如以衣飾來說，美國的成衣產業原料幾乎來自進口，而中國就占36.6%，是第二名越南的兩倍。

戴琪與劉鶴通話後，對外釋出繼續接受關稅豁免申請，這理應是積極的消息；不過，經營戶外活動裝備的莫吉卡(Michael Mojica)說，他的關稅豁免去年3月到期後，更新的可展延關稅豁免清單卻將他的產品排除，讓他得動用退休儲蓄，支付25%的關稅。

美國貿易代表署(USTR)表示，預計可接受549項產品關稅豁免，但這只是前川普政府時期2200多項產品關稅豁免的一小部分，後者的豁免多數已在去年到期。

美國服裝鞋類協會(American Apparel & Footwear Association)執行長拉瑪(Stephen Lamar)就說，沒有擴大豁免產品範圍「令人失望」；全國製造業協會(National Association of Manufacturers)副總莫納漢(Ken Monahan)則說，業界希望看到更多關稅豁免的產品範圍，而非僅止於既有的展延。

一些美國企業批評拜登對中國的關稅政策，效果不如預期。圖為一艘美國貨櫃輪泊靠青島港。(Getty Images)

盛德律師事務所(Sidley Austin)貿易律師莫菲(Ted Murphy)則說，USTR基本上只處理川普政府的豁免清單，與外界在戴琪所謂「以勞工利益為核心」下，擴大豁免範圍的期望背道而馳，「令人意外」。

川普政府時期的關稅豁免申請引發企業界批評，認為USTR就申請的應備資訊說法含糊不情，任意擱置申請案等；其作法讓國會問責辦公室(GAO)介入調查，並在7月的報告中批評，USTR的審查過程並未留下完整紀錄，甚至各申請的程序有「不一致」情事。

GAO指出，2018年至2020年提交的5萬3000份關稅豁免申請中，有4萬6000件遭到拒絕。