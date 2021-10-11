蔡英文提兩岸互不隸屬 國台辦：謀獨挑釁

國台辦發言人馬曉光。(中新社)

中華民國總統蔡英文雙十國慶談話，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持說法，中國 國台辦發言人馬曉光10日晚嚴詞批評稱，該談話「鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實，以所謂『共識、團結』為幌子圖謀綁架台灣 民意，勾連外部勢力，為其謀『獨』挑釁張目」。

馬曉光重申北京 立場稱，「台灣是中國的一部分；1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也絕不允許分割。」

他批評，「民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，瘋狂謀『獨』挑釁，不斷製造事端，其所謂『維持現狀』不過是企圖瞞天過海、欺騙世人」。他說，「當前，民進黨當局的謀『獨』挑釁，是兩岸關係緊張動盪的根源，是台海和平穩定的最大威脅。」

馬曉光稱，大陸打擊遏制「台獨」，是針對民進黨當局和「台獨」勢力，絕不是針對廣大台灣同胞。他重申，「大陸主張和平統一，以和平方式實現統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。大陸願意在一個中國原則基礎上解決兩岸分歧，推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程。」

陸委會：不接受北京的兩岸發展路徑

記者陳政錄／綜合報導

總統蔡英文國慶演說，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持說法，遭北京國台辦抨擊鼓吹台獨、割裂歷史。陸委會當晚回應強調，「中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖」，兩岸沒有任何從屬關係，這是事實，蔡總統談話展現我堅定立場，台灣絕不會接受北京當局設定的兩岸發展路徑。

陸委會指出，「中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖。兩岸沒有任何從屬關係，這是事實。」蔡英文總統談話展現兩岸政策的一貫性，傳達台灣2300百萬人民堅定的決心意志，更籲北京當局揚棄敵意思維及以武力解決爭議的手段，我國家主權也絕不容任何惡意挑釁詆毀。

對於兩岸政策，陸委會說，政府的兩岸政策不冒進、不屈服，致力維護台海現狀，更獲得國際社會及台灣人民的肯定。北京國台辦毫無建設性的歸責及批判污衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展。

陸委會表示，北京當局應務實面對蔡總統提出的「四個堅持」，必須認清國際社會及台灣人民對其強制行徑的反對並調整作為，真正承擔促進台海和平繁榮應盡之責。