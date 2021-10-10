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辛亥談話／台學者：中共搬孫中山 搶歷史解釋權

記者呂佳蓉、特派記者賴錦宏／台北—北京報導
台灣慶「雙十」，中華民國國旗飄揚在台北市上空。（歐新社）
台灣慶「雙十」，中華民國國旗飄揚在台北市上空。（歐新社）

中共9日舉辦紀念辛亥革命110周年大會，兩岸學者各有不同解讀，台灣學者認為，辛亥革命被中共銜接過去，台方不應將這段歷史讓對方解釋。大陸學者則強調，兩岸關係緊張，中共卻仍強調「和平統一」，顯示對台基本方針未變。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳受訪表示，這是中共從2019年「習五條」後，對台灣問題較完整的論述，也可一窺中共20大前的對台政策基本基調。

張五岳指出，首先，談話指明中共的對台政策的基本方針是「和平統一，一國兩制」；第二，明確重申，兩岸互動的基礎為「一個中國原則」與「九二共識」，這包含政黨平台互動機制；第三，主要有兩手作為，一手是積極透過和平發展、和平統一，加大對和平統一的強化性，另一手就是堅定的反對台獨，與外部勢力介入。

文化大學社科院院長趙建民則表示，兩岸對辛亥革命的意涵差距越來越大，台方政府不強調辛亥革命，國內藍綠對抗越來越高，現在看起來台方的歷史被中共銜接過去。

習只談民族主義 民權、民生不提

趙建民指出，辛亥革命有諸多意義，它有民族主義的內涵，這也是習近平唯一著重的，但是孫中山另外兩項的民權與民生，中共則沒有提，表示對於辛亥革命，中共也是選擇性取用。辛亥革命代表的是中華民國是亞洲第一個民主共和國，這個意涵更大。台灣在這方面有很多著墨的空間，不用把這段歷史讓給對方解釋。

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，若將習近平「七一講話」和9日的講話連起來看，大陸的對台政策是連續的，還是要以和平方式來解決兩岸統一問題。但習也嚴厲譴責台獨「沒有好下場，且將遭到歷史的審判」。

中共 台灣 中國

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