細究臉書演算法效應 兩黨議員提案增訂青少年安全條款

曾在臉書工作的法蘭西絲‧郝根，成為吹哨者。她5日在參院作證，深入揭露社群媒體巨擘對社會及青少年的影響。(Getty Images)

臉書 吹哨者法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)5日於參院作證，深入揭露社群媒體 巨擘對社會及青少年的影響，另足見兩黨國會議員已更加團結，採取行動阻止臉書傷害青少年、對科技巨擘也變得更精明；此外臉書內部研究更多，了解自己的影響力多大，但仍明知故犯。

紐約時報 報導，相形以往國會對社群媒體所辦的聽證會，郝根聽證會涵蓋面更廣，也更為深入，原因在37歲的郝根顯然更願暢所欲言；郝根任職於臉書2年，今年5月離職。

根據郝根曝光的臉書內部研究，兩黨國會議員著手討論如何因應臉書明知集團內部應用程式如Instagram對青少年造成傷害；幾名參議員已提出法案，打算替臉書的青少年用戶添增安全條款。

郝根一度建議要採更激進措施，規定要到17歲才能使用社群媒體，而非現行的13歲。

兩黨議員在聽證會上討論臉書的演算法，強調惹禍生災的內容扮演了什麼角色；還有臉書一直細修其演算法，讓某類型的內容壓倒與其有別的內容。

國會議員能提出這樣的疑問，足見對臉書所知比以往細密、廣闊得多，觸及臉書積極扮演角色，推銷自己擇定的內容；幾年前好些國會議員還不曉得臉書是怎麼獲利賺錢，以往聽證會只能聚焦於一些特定議題如線上言論，或者特定人等、思想該不該禁止使用社媒平台。

國會對臉書能知識大躍進，要歸功於郝根的開誠布公；她使用自己對臉書科技的知識來解釋其演算法的運作，遣詞用字尋常人都聽得懂，另細緻地討論到國會未來要怎麼因應。

郝根提供數千件檔案給國會議員，但很可能只是冰山一角；她作證時鼓勵國會勒令臉書交出更多檔案及內部研究，力主雖有完全透明，國會才有望完全了解社群媒體，最後加以規範。

郝根另暗示自己會提供更多；她向另個國會聽證會提到臉書如何減少重要的安全團隊人員，而沒完全監視各國是否使用該平台來偵監彼此，遂行散播不實資訊而傷害對手國安全，此外臉書對來自中國、伊朗、俄羅斯等國家的威脅，也沒有充足的防禦。