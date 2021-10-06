我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

細究臉書演算法效應 兩黨議員提案增訂青少年安全條款

編譯潘勛／綜合5日電
曾在臉書工作的法蘭西絲‧郝根，成為吹哨者。她5日在參院作證，深入揭露社群媒體巨擘對社會及青少年的影響。(Getty Images)
曾在臉書工作的法蘭西絲‧郝根，成為吹哨者。她5日在參院作證，深入揭露社群媒體巨擘對社會及青少年的影響。(Getty Images)

臉書吹哨者法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)5日於參院作證，深入揭露社群媒體巨擘對社會及青少年的影響，另足見兩黨國會議員已更加團結，採取行動阻止臉書傷害青少年、對科技巨擘也變得更精明；此外臉書內部研究更多，了解自己的影響力多大，但仍明知故犯。

紐約時報報導，相形以往國會對社群媒體所辦的聽證會，郝根聽證會涵蓋面更廣，也更為深入，原因在37歲的郝根顯然更願暢所欲言；郝根任職於臉書2年，今年5月離職。

根據郝根曝光的臉書內部研究，兩黨國會議員著手討論如何因應臉書明知集團內部應用程式如Instagram對青少年造成傷害；幾名參議員已提出法案，打算替臉書的青少年用戶添增安全條款。

郝根一度建議要採更激進措施，規定要到17歲才能使用社群媒體，而非現行的13歲。

兩黨議員在聽證會上討論臉書的演算法，強調惹禍生災的內容扮演了什麼角色；還有臉書一直細修其演算法，讓某類型的內容壓倒與其有別的內容。

國會議員能提出這樣的疑問，足見對臉書所知比以往細密、廣闊得多，觸及臉書積極扮演角色，推銷自己擇定的內容；幾年前好些國會議員還不曉得臉書是怎麼獲利賺錢，以往聽證會只能聚焦於一些特定議題如線上言論，或者特定人等、思想該不該禁止使用社媒平台。

國會對臉書能知識大躍進，要歸功於郝根的開誠布公；她使用自己對臉書科技的知識來解釋其演算法的運作，遣詞用字尋常人都聽得懂，另細緻地討論到國會未來要怎麼因應。

郝根提供數千件檔案給國會議員，但很可能只是冰山一角；她作證時鼓勵國會勒令臉書交出更多檔案及內部研究，力主雖有完全透明，國會才有望完全了解社群媒體，最後加以規範。

郝根另暗示自己會提供更多；她向另個國會聽證會提到臉書如何減少重要的安全團隊人員，而沒完全監視各國是否使用該平台來偵監彼此，遂行散播不實資訊而傷害對手國安全，此外臉書對來自中國、伊朗、俄羅斯等國家的威脅，也沒有充足的防禦。

臉書 社群媒體 紐約時報

上一則

科技哥吉拉？紐時：臉書已漸衰退 面臨生存保衛戰

下一則

曼欽鬆口2.2兆預算案 民主黨歧見縮小 債限今程序投票

延伸閱讀

吹哨人國會聽證：臉書黏著度如菸癮 孩子需要保護

吹哨人國會聽證：臉書黏著度如菸癮 孩子需要保護
南加內陸限制縣政委任期和削減薪水提案K 被法官推翻

南加內陸限制縣政委任期和削減薪水提案K 被法官推翻
楊安澤退出民主黨 籌組新黨邁大步

楊安澤退出民主黨 籌組新黨邁大步
國會暴動順手牽羊 母子檔遭起訴

國會暴動順手牽羊 母子檔遭起訴

熱門新聞

美國財政部長葉倫警告國會，若不能在10月18日之前調高或者暫時凍結舉債上限，財政部將用盡資源無法償債。 路透

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

2021-09-28 23:37
美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺