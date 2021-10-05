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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

新聞評論／外長頻喊戰到底 人民如何能安心？

記者 張加
台外交部長吳釗燮。（本報資料照片）
台外交部長吳釗燮。（本報資料照片）

解放軍機4日破紀錄地共有52架次擾台。台北外交部長吳釗燮接受國際媒訪問，又說了：「如果中國攻擊台灣，台灣將戰鬥到底」。解放軍機頻頻擾台之際，台方外長一番「戰到底」並促外國友人幫忙台灣備戰的言論，不知會讓國人感到安心，還是憂心？

蔡英文總統上任後，兩岸關係走下坡，美國政界多數認為是北京片面改變現狀，肯定蔡不挑釁、不冒進。國際媒體曾形容，蔡英文採取「貓」的戰略，靈活運用軟實力將台灣形塑成愛好和平、具同情心，與中國的好戰和欺凌成明顯對比。

美國等民主體制常批評中國「戰狼」風格，他們普遍認為，這種凶猛、好鬥的外交形式，只是表演給國內看，沒有實質意義，對促進外交事務沒有幫助。

吳釗燮不是國防部長、也不是大陸事務委會主委，身為外長，卻老講「若北京犯台，台灣將戰鬥到底」，不免讓人奇怪，畢竟外交工作目標應是追求和平、穩定。或許吳釗燮希望能讓他國更關注台海安全，但這幾年來，兩岸關係持續緊繃，台海已是全球軍事衝突熱點。

某位熟悉兩岸關係，也相當支持台灣的美國學者曾私下表達憂心，他認為，台灣有些人太常宣傳台灣不安全、台海情勢危險，這種作法不一定能獲得同情，還可能造成反效果；至少就他所知，美方並不樂見台灣任何人士為政治而炒作安全議題，也擔心會導致誤判。

美國國務院3日主動發布聲明，關切北京對台進行挑釁軍事活動，批北京的舉動破壞區域和平與穩定，增加誤判風險，美也重申繼續協助台灣維持足夠的自衛能力。美方短短兩段聲明，「和平與穩定」出現三次，可見對美國利益重要性。

讓台灣人民享受和平穩定生活，是政府的責任；強硬或好鬥的言論，或許能換取關注，但對外交並無實質幫助。

蔡政府搞不定對岸，企圖以美國可接受的方式處理兩岸關係，卻有位老喊「戰到底」的外長，恐破壞貓的戰略。

台灣 美國 北京

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