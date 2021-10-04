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桑德斯讓步 願削減3.5兆預算案規模 換取中間派妥協

編譯潘勛／綜合3日電
參院民主黨自由派大老、預算委員會主席桑德斯3日受訪時表示，可接受3.5兆預算案縮小規模，可以做若干妥協。(Getty Images)
參院民主黨自由派大老、預算委員會主席桑德斯3日受訪時表示，可接受3.5兆預算案縮小規模，可以做若干妥協。(Getty Images)

民主黨自由派大將、聯邦參議員桑德斯3日承認自己讓步，願縮減拜登總統3兆5000億元預算案的規模，換取黨內中間派妥協；另一方面，民主黨國會黨團已重新設定要在萬聖節前，讓預算、基礎建設兩法案都過關；預算案有取捨項目或縮小項目有效年限兩種選項，可供減少全案總金額。

但民主黨認為，兩名中間派參議員曼欽及席納瑪堅持縮小預算案規模，曼欽身處深紅州西維吉尼亞而情有可原，但亞利桑納州選民支持民主黨日益增多，該州選出的席納瑪只怕誤判情勢，竟然支持共和黨立場，會導致州內民意反噬。

桑德斯等民主黨國會議員3日出現在電視節目，被詢及願意與中間派磋商多久時表示，新的最後期限訂在萬聖節前，讓1.2兆元的基建案及更大的預算案都過關。

民主黨西維州聯邦參議員曼欽堅持3.5兆預算案規模太大，必須要做刪減，成為黨內進步...
民主黨西維州聯邦參議員曼欽堅持3.5兆預算案規模太大，必須要做刪減，成為黨內進步派眼中釘。(美聯社)

曼欽及席納瑪兩名參議員堅持削減預算案規模，但進步派同志對席納瑪沒明講願支持規模多大的預算案，表示很懊惱。

桑德斯認為亞利桑納選民快要按摁不住，對席納瑪表示不耐煩，叫她歸隊，為預算案協商奉獻一些心力；拜登總統1日赴國會山莊與黨內同志私下會商時指出，預算案可以減到大約2兆元，但桑德斯上美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)則不願證實這個數字，只說拜登指的是該有取捨，2兆元不是精準數目。

眾院民主黨進步黨團主席普拉蜜拉．賈亞帕(Pramila Jayapal)透露，民主黨縮減預算案規模的方式之一，是減少某些施政項目的總預算，不會在預算案有效期的10年間都取得經費。

但另些中間派議員則認為，還有維持預算案原有構想，但金額減少這種選項，另不排除雙管齊下；參議員肯恩(Tim Kaine)指出，可以放棄某些施政構想，或者到第二年才推出，另些施政可以只做五年，而非整整10年，看看施政受歡迎的程度，再決定第六年要不要推動。

但斟酌要採哪種選項，或雙管齊下，總之要逼迫民主黨對執政目標做出困難選擇；例如某些議員尋求延長最近實行的兒童免稅額，創設新的全國有薪假體制，另促使公用事業減少對化石燃料的依賴，這些項目讓步不得，認為落實這些政策，才有機會在期中選後維持參、眾兩院多數，不致拱手讓給共和黨。

預算 民主黨 桑德斯

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