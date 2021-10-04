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暗示退休？波洛西：推動3.5兆預算案是我國會之作

編譯柯立偉／綜合3日電
眾院議長波洛西全力推動3.5兆預算案與1.2兆基建案在眾院通過，被視為波洛西自國會的退休之作。圖為波洛西(右)推動法案受挫，拜登總統1日到國會對民主黨議員拉票。(Getty Images)
眾院議長波洛西全力推動3.5兆預算案與1.2兆基建案在眾院通過，被視為波洛西自國會的退休之作。圖為波洛西(右)推動法案受挫，拜登總統1日到國會對民主黨議員拉票。(Getty Images)

在國會正緊鑼密鼓協商3.5兆元預算案之際，領導眾院民主黨長達19年的議長波洛西(Nancy Pelosi)日前在與民主黨同事的會議上表示「推動此一預算案是我在國會服務期間的巔峰」，引起外界揣測波洛西有退休規畫。

不論波洛西明年是否退休，3.5兆元預算案都將成為她職業生涯上的一場重大戰役；由於這部法案將為醫療保健、教育投資和氣候變遷投入大量金額，使民主黨內部陷入進步派與溫和派的意識形態之爭；前者主張照章通過預算案，而後者則認為不應以基礎建設為名行社會福利之實，應另以「名實相符」的預算案通過社福法案。

如果81歲的波洛西最終能凝聚兩派主張，稱其為建國以來最有權勢的女性國會議員或許不為過；但若最終闖關失敗，不僅為她的政治生涯添上一筆敗績，更使外界對於民主黨「關注教育、醫療與氣候變遷」相關議題的認知破滅，為2022年的期中選舉帶來極為不利的影響。

為了盡速化解黨內歧見，波洛西一開始打算將基礎建設與社會福利脫鉤表決，但由於兩派議員仍各持己見，進步派議員放話拒絕對基礎建設部分投下贊成票，溫和派議員也揚言不會支持社會福利部分預算，使原排定於9月30日的表決不得不推遲，波洛西並召集兩派議員舉行會談。

回顧波洛西在國會任職的34年，眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)指波洛西是一個堅強、韌性的女人；傑福瑞斯說：「當波洛西與一個強力支持她的民主黨總統合作時，誰曾看過她失敗？即便是面對共和黨的前總統布希或川普，她都沒有失敗過。」

對於是否預示退休的問題，波洛西明確回應不會在本屆議員卸任前公布，否則無異使自己成為「跛腳議長」；但日前與記者談及自己在任國會議長期間所斡旋過的法案時，她表示她非常享受談判的過程，並能從中獲得成就感，她說：「談判就是權衡，你不能累、不能讓步，這就是政治談判最有趣的地方。」

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