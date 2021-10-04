曼欽想把3.5兆預算案砍半 民主黨進步派堅拒：難推願景

眾院民主黨進步派領袖眾議員普拉蜜拉．賈亞帕，堅持不讓步，不答應刪減3.5兆預算，讓民主黨兩大法案停擺。(美聯社)

民主黨 進步派國會議員3日斷然拒絕同黨參議員曼欽所提要求；曼欽想把拜登 總統預算 案構想金額3兆5000億元攔腰砍半以上，只給預算案1兆5000億元；眾院進步派黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)指出，曼欽所提金額太小，無法推動民主黨的施政願景，預算案金額可界於兩個數字之間，相信白宮正致力於此。

紐約時報報導，賈亞帕上有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目表示，希望全黨要牢記施政理想在落實孩童照護、有薪假及因應氣候變遷。

但賈亞帕及另幾位進步派議員表示，願就預算案總金額讓步協商；幾位進步派議員透露，正在討論是否要把施政總構想某些項目拿掉，或減少縮短法案能得資金的年限。

賈亞帕指出，進步派雖願讓步，但潔淨能源新政策必須維持不變，在預算法案中進行十年，原因在減碳很耗時間。

過去一周當中，拜登總統的內政、經濟施政構想在國會辯論得很激烈；成員近百的「國會進步派黨團」擋下基礎建設案在眾院的票決，但黨內中間派更中意金額1兆元左右的基建案；進步派議員施加更大影響力，想確保拜登的預算案能過關，但中間派並不為預算案埋單。

民主黨在參、眾兩院都只擁微弱多數，基建、預算兩案想過關，幾乎不能有任何跑票；拜登、眾院議長波洛西及參院多數黨領袖舒默都安撫進步派，指兩條法案會雙管齊下。

舒默3日表示，民主黨正想通過一些最重要的法案，協助紐約全州乃至全國的工薪家庭，其意義為小羅斯福總統新政以來之最；法案要過關得花上一段時間，民主黨追求雙管齊下，在接下來一個月內通過基建、預算兩法案。

波洛西表示，民主黨高層正與曼欽、席納瑪兩位參議員磋商，以便含括更廣社福政策及氣候命題的預算案能在參院過關，波洛西指出，決心讓兩案快速通過，民主黨有責任及機會這麼做。

參院民主黨自由派大將桑德斯表示，總統、96%的眾院同志都支持進步派的立場，在參院也只有兩人是例外，相信自由派到最後會取得勝利。