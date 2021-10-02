大法官染疫首例 卡瓦諾完全接種確診 無症狀

1月完成疫苗接種的大法官卡瓦諾雖於確診感染新冠病毒，但並未出現染疫症狀。（美聯社）

最高法院發言人表示，大法官 卡瓦諾(Brett Kavanaugh)雖於1月完成疫苗接種，但目前確診感染新冠病毒，但並未出現病徵，這是首度傳出現任大法官確診新冠案例；另一位延至1日才宣誓的大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)去年雖也染疫，但時間點在她獲同意出任大法官之前。

紐約時報1日報導，最高法院發言人派翠西亞‧麥卡伯(Patricia McCabe)指出，現年54歲的卡瓦諾是在巴瑞特就職典禮前查出確診，其妻女也都疫苗接種完成，檢疫結果為陰性；為保險起見，卡瓦諾夫妻都沒參加巴瑞特1日的就職典禮。

九位大法官在典禮前都先檢疫；另外在9月27日私下集會、商討待審案件表新添案件前，也都有檢疫，當時結果均為陰性。

美聯社指出，最高法院4日展開新會期，卡瓦諾會不會與席目前並不清楚；大法官們將在新會期回到最高法院，聆聽法律攻防；因為疫情 ，最高院關閉18個月，大法官們只能遠距聽審；10到12月的言詞辯論排定在最高院內舉行，但不對民眾開放；在大法院陳詞的律師必須檢疫為陰性，才能本人到場，沒講話時必須戴口罩；民眾仍能由實況直播聆聽大法院內的依法論法。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議確診但無症狀人士自我隔離10天；最高法院表示，卡瓦諾是在30日獲知確診結果。

卡瓦諾9月29日曾加在華府舉辦的年度三哩慈善募款路跑，其他參與者有其他法官、民選官員、政府官員及記者；最高法院並未說明他是怎樣感染到病毒。

巴瑞特宣誓就職典禮因疫情延後約一年才舉行，其他大法官都現身；典禮在法庭內進行五分鐘，由首席大法官羅伯茲(John Roberts)主持，比以往典禮低調許多，只有約100名應邀來賓前來；前總統川普伉儷曾參加前兩位他任命的大法官就職典禮，但巴瑞特宣誓，兩人並未前來，拜登總統也沒現身。

巴瑞特的大法官委任狀在典禮中宣讀，但狀中把川普說成總統、巴維理(William Barr) 說成司法部長，令人感到突兀，因為兩人現都已離職；接下來巴瑞特手按聖經宣誓就職。