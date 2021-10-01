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尋求溫和派議員支持 擴大兒童抵稅恐受影響

編譯陳韻涵／綜合30日電
國會眾院考慮縮小3.5兆元預算案以尋求溫和派議員支持，擴大兒童稅收抵免的提案可能因此受影響。圖為示威者在國會前示威， 要求擴大兒童和勞工福利。（路透）
國會眾院考慮縮小3.5兆元預算案以尋求溫和派議員支持，擴大兒童稅收抵免的提案可能因此受影響。圖為示威者在國會前示威， 要求擴大兒童和勞工福利。（路透）

眾院領袖擬縮小3.5兆元預算法案以尋求溫和派議員支持法案通關之際，擴大兒童稅收抵免已納入民主黨更廣泛社會開支法案的範疇，但這項社會減稅優惠與眾議員及拜登政府最初倡議的擴大版本不同，可能影響富裕及貧窮家庭。

華爾街日報報導，擴大兒童稅收抵免的關鍵細節已成為眾院磋商的焦點，民主黨議員正討論數以百萬計赤貧家庭能否取得全額補助，以及補助期間有多久。

儘管拜登總統認為，兒童稅收抵免可讓兒童脫離貧困；不過，民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)則堅持，家長若欲享有擴大兒童稅收抵免，必須有在職的前提。

在兩黨票數相當的參院，曼欽的投票意向將成為民主黨能否推動法案的關鍵，這些法案包括擴大聯邦醫療保險(Medicare)、增稅、全國帶薪育嬰計畫。

消息人士透露，代表西維吉尼亞州選區的曼欽認為，若此福利政策沒有前提與限制，可能變相鼓勵類鴉片藥物濫用；政府數據顯示，西維州是全美這類藥物濫用問題最嚴重的地區。

曼欽本月稍早告訴「有線電視新聞網」(CNN)說：「你不認為，若我們要幫助孩子，那些人也必須付出努力嗎？」

這項抵免措施直到今年前，都依收入分段配發，赤貧家庭領不到全額補助。

多數民主黨議員希望延長這項措施實行的時間至2025年，但曼欽等人則希望維持到2024年底就好

擴大兒童稅收抵免是民主黨最明顯的政策之一，數以千萬計家庭每月領到這筆補助，而此政策自1997年取得兩黨共識後實施迄今，但今年的新冠肺炎紓困法案讓這項每月補助明顯擴張。

當局每年補助每位兒童3000元，六歲以下兒童可高達3600元，除了月補助之外，這筆抵免可全額退還，意即就算家長沒有收入或不用繳稅，也能領取補助。

民主黨 聯邦醫療保險 西維吉尼亞州

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