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關門危機暫解 民主黨力拚升債限…開國以來從未發生違約

編譯潘勛／綜合30日電
國會在距會計年度截止前幾小時，於30日下午火速通過臨時開支法案，拜登總統也在晚間簽署，暫時化解政府停擺的危機。（美聯社）
國會在距會計年度截止前幾小時，於30日下午火速通過臨時開支法案，拜登總統也在晚間簽署，暫時化解政府停擺的危機。（美聯社）

距會計年度截止前幾小時，國會終於在30日下午火速通過臨時開支法案，拜登總統也在晚間簽署，讓聯邦政府取得資金繼續正常運作到12月3日，暫時化解政府停擺的危機；但兩黨仍深陷於是否調升政府舉債上限的爭執，聯邦政府仍有出現無法償還國債、經濟爆發大災難之虞。

美聯社30日報導，這項臨時開支法案先由參院以65比35票決通過，繼而在眾院以254比175票闖關；但不管在參眾兩院，共和黨國會議員大多數反對。

政府30日子夜一過，上個會計年度結束，沒有資金就得部分機構斷炊關門；臨時法案避免國家出現如此窘境，也讓國會議員取得更多時間，打造下個會計年度聯邦預算法案。

圖為眾院議長波洛西在開支法案通過後，作揖感謝兩黨議員支持。（Getty Imag...
圖為眾院議長波洛西在開支法案通過後，作揖感謝兩黨議員支持。（Getty Images）

臨時開支法案過關襯映的背景，是民主黨30日匆忙又紊亂，奮力想讓拜登總統最重要的內政施政構想衝過終點線，包括金額1兆元的基礎設施建設法案，不要在眾院卡關。

參院多數黨領袖舒默指出，臨時開支法通過，終於讓國政運作出現一絲希望。

民主黨精力目前全放在拜登的經濟施政，在共和黨的堅持下，同意在臨時注資給政府的法案中，放棄就舉債上限一事與共和黨攤牌；財政部長葉倫30日指出，假如國債上限未能在18日以前調升，國家將面臨財政危機、經濟衰退。

30日通過的臨時開支法案另提供2860億元的天災急難紓困金，濟助因為艾妲颶風等天災而受害的地區；其中約100億元用在協助因乾旱、山火及颶風而收成受損的農民，另撥63億元協助在美國國內安置阿富汗難民之用。

政府取得暫時資金後，民主黨將傾全力解決調升聯邦舉債上限；國債目前總金額為28兆4000億元；美國開國以來都沒發生國債違約事件，前總統川普時代，民主黨三次與多數黨共和黨合力通過提升債限。

民主黨本打算把調升債限及臨時開支綁在同一案，但9月27日在參院遭共和黨擋下；舒默曾主張民主黨應使用預算協商此一立法工具，在提出3兆5000億元預算案時同時，通過提高債限；即便一些民主黨國會議員把這種做法認定為「門都沒有」，30日他在參院仍重申此一構想。

舒默指出，臨時開支法案能過關，是因為大多數國會議員接受現實；下周處理債限議題時應該採相同態度；眾院民主黨29日單獨提出法案，把擱置債限延長到2022年12月，舒默表示將在參院提出眾院的法案，但法案勢必遭參院共和黨以「費力把事拖」(filibuster)議事手段封殺。

共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾支持通過臨時開支法案。（美聯社）
共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾支持通過臨時開支法案。（美聯社）

民主黨 參院 共和黨

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