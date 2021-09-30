美國債限大亂鬥 美式民主包裹政治算計

通過多達1兆元的基建案是國會民主、共和兩黨的共識。圖為佛州邁阿密市的橋樑工程。（Getty Images）

德國上周末舉行的大選平順，沒人吱聲說有選舉舞弊或假新聞，與目前美式選舉政治的亂七八糟，呈現尖銳對比；但更加荒誕的，是兩黨為了要不要、該如何調高舉債上限，鬥得不可開交，又曝露美式民主政治制度的另個功能不彰。

紐約時報報導，拜登總統提出約1兆元基礎建設案及3.5兆元預算案戲已將殘，兩黨鬥來鬥去不講，還來個注資給政府之大限將至，政壇的荒謬劇已演到無以復加。

舉債上限是人為設限，已有百年歷史，限制國家能借多少來償還現有國債 ；國會本可以取消債限，但始終留它存在，只因它總是卡在短期的政治算計當中。

以往調升債限只是兩黨擺擺樣子，但跟過去15年華府的一切一樣，現在它也捲入兩黨傾全力對抗當中；2006年，包括時任參議員的拜登總統的民主黨 國會議員，拒絕支持當時布希政府及國會多數黨的共和黨 調升債限，以抗議伊拉克戰爭還有減稅；兩年後的2011年，共和黨也用可能支持調升債限當籌碼，強迫民主黨及歐巴馬總統削減政府開支。

每一次財政部官員跟專欄作家都警告債限不調、公債違約的後果，但到最後兩黨都會達成協議，化解危機。

但這次感覺起來不一樣，倒不是國家倒債的風險變得更大，而是因為當前兩黨相鬥，反映政府功能不彰實在很危險。

這次共和黨沒提出條件以贏得民主黨退讓，而是完全退出債限命題；民主黨則把債務升高部分歸咎於川普2017年減稅，雖說民主黨能獨力調升債限，但他們強自忍住，希望能逼共和黨投票支持增債，至少也負起些責任。

在參院共和黨領袖麥康諾放話表態之下，共和黨公開規避治國的責任，希望藉此能贏得政治加分；最新民調顯示，若發生國債違約，怪罪民主黨的人多於怪罪共和黨，所以這次危機全出於政治算計，兩黨著眼於2022年期中選舉，都想讓對方受到打擊，如此而已。

現今兩黨都有很多人相信，把國家推入違約可傷害對手，例如2013年幾位共和黨國會議員就說過，國債違約應該沒那麼糟，值得試一下來擋下歐巴馬的立法要務。過去幾年，美國好些夢魘居然成真，這次沒人敢打包票，說公債違約只是惡夢一場而已。