我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

中國宣布加密貨幣交易違法 比特幣、乙太幣重挫

編譯洪毅／綜合24日電
中國人民銀行24日宣布，比特幣等「所有」加密貨幣的「一切」交易都屬非法，將嚴加取締。圖為香港一女子從比特幣的宣傳廣告前走過。（美聯社）
中國人民銀行24日宣布，比特幣等「所有」加密貨幣的「一切」交易都屬非法，將嚴加取締。圖為香港一女子從比特幣的宣傳廣告前走過。（美聯社）

中國人民銀行24日宣布，比特幣等「所有」加密貨幣的「一切」交易都屬非法，將嚴加取締。

中國人行在公告中說，加密貨幣交易「炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全」；有關部門近來推出的一系列措施都明確指出，虛擬貨幣「不具有法定貨幣地位」。

公告說，所有加密貨幣都不能在市場上流通，包括提供交易、撮合交易，發行加密貨幣，以及與加密或幣有關的金融衍生品交易都屬非法，國內民眾透過海外加密貨幣交易所的各種活動亦同。

公告說，中國人行將與各部門合作，提高識別加密貨幣交易活動的精準度及效率，各金融及支付機構也應加強監控工作，打擊有關情事。

受到此公告影響，最主要的加密貨幣、比特幣一度出現6.5%的跌幅，截至美東時間晚上7時30分，每枚比特幣價值略低於4萬3000元，過去24小時的跌幅為收斂至近4.2%；第二大加密貨幣、乙太幣(Ethereum)亦重挫，目前跌幅逾6%。

美國相關類股亦大跌，加密貨幣交易所Coinbase下跌2.39%，擁有大量加密貨幣資產的軟體公司MicroStrategy跌2.79%，區塊鏈技術商Riot Blockchain跌4.97%。

加密貨幣經紀商Enigma Securities研究部主任愛德華茲(Joseph Edwards)表示，當前加密貨幣市場處於「極度脆弱狀態」。

中國曾經是加密貨幣重要的生產地，但是近來一系列強硬舉措，包括打擊「挖礦」、關閉「礦場」及交易所，讓此情景逐漸遠去。

中國近來強力打擊加密貨幣的原因可能有二，首先，「挖礦」是高污染、高碳排行為，而中國已經對外承諾要在2060年實現「碳中和」。

再者，中國正在推動「數位人民幣」，試圖成為全球數位貨幣的領先國家；與加密貨幣「去中心化」不同，數位人民幣得以由中國人行所控管。

虛擬貨幣 中國 比特幣

上一則

海地人前途未卜 德州拆無證客營寨 1.5萬人1周內消失

下一則

商務部長雷蒙多 將率團赴中「找商機」

延伸閱讀

中國禁加密重創科技 股指本周勉力小升

中國禁加密重創科技 股指本周勉力小升
比特幣一度失守4萬美元大關 憂監管機構砲火愈來愈猛

比特幣一度失守4萬美元大關 憂監管機構砲火愈來愈猛
「橋水基金」創辦人：現金就是垃圾 加密貨幣值得投資

「橋水基金」創辦人：現金就是垃圾 加密貨幣值得投資
韓加密幣交易所 逾半將熄燈

韓加密幣交易所 逾半將熄燈

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏