中國宣布加密貨幣交易違法 比特幣、乙太幣重挫

中國人民銀行24日宣布，比特幣等「所有」加密貨幣的「一切」交易都屬非法，將嚴加取締。圖為香港一女子從比特幣的宣傳廣告前走過。（美聯社）

中國 人民銀行24日宣布，比特幣 等「所有」加密貨幣的「一切」交易都屬非法，將嚴加取締。

中國人行在公告中說，加密貨幣交易「炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全」；有關部門近來推出的一系列措施都明確指出，虛擬貨幣 「不具有法定貨幣地位」。

公告說，所有加密貨幣都不能在市場上流通，包括提供交易、撮合交易，發行加密貨幣，以及與加密或幣有關的金融衍生品交易都屬非法，國內民眾透過海外加密貨幣交易所的各種活動亦同。

公告說，中國人行將與各部門合作，提高識別加密貨幣交易活動的精準度及效率，各金融及支付機構也應加強監控工作，打擊有關情事。

受到此公告影響，最主要的加密貨幣、比特幣一度出現6.5%的跌幅，截至美東時間晚上7時30分，每枚比特幣價值略低於4萬3000元，過去24小時的跌幅為收斂至近4.2%；第二大加密貨幣、乙太幣(Ethereum)亦重挫，目前跌幅逾6%。

美國相關類股亦大跌，加密貨幣交易所Coinbase下跌2.39%，擁有大量加密貨幣資產的軟體公司MicroStrategy跌2.79%，區塊鏈技術商Riot Blockchain跌4.97%。

加密貨幣經紀商Enigma Securities研究部主任愛德華茲(Joseph Edwards)表示，當前加密貨幣市場處於「極度脆弱狀態」。

中國曾經是加密貨幣重要的生產地，但是近來一系列強硬舉措，包括打擊「挖礦」、關閉「礦場」及交易所，讓此情景逐漸遠去。

中國近來強力打擊加密貨幣的原因可能有二，首先，「挖礦」是高污染、高碳排行為，而中國已經對外承諾要在2060年實現「碳中和」。

再者，中國正在推動「數位人民幣」，試圖成為全球數位貨幣的領先國家；與加密貨幣「去中心化」不同，數位人民幣得以由中國人行所控管。