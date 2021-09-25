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預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

衛報：孟晚舟案引政治惡鬥 美加中三方皆輸

記者張聲肇／綜合報導
華為財務長孟晚舟24日獲釋後，步出加拿大卑詩省最高法院，對媒體發表談話。（歐新社）
華為財務長孟晚舟24日獲釋後，步出加拿大卑詩省最高法院，對媒體發表談話。（歐新社）

華為財務長孟晚舟美國司法部達成協議後，英國「衛報」24日分析指出，纏鬥近三年的孟晚舟案終於落幕了，本來單純的法律糾紛，卻因第三國依法逮人，很快就演為地緣政治惡鬥，從政治觀點來看，美、加、中三國從頭就注定三輸。

衛報分析指出，2018年12月加拿大憑美國逮捕狀，在溫哥華機場逮捕孟晚舟，三方進入法庭戰，這是一場三方都贏不了的戰爭。

孟晚舟引渡案從頭開始，就不是可以依據加拿大「怪裡怪氣的引渡法」，或孟晚舟本人「白目」坦承華為與美國要找碴的伊朗有何關係，就可「依法解決」的案子。

美國／川普想換貿易談判籌碼 未能如願

這一點，從美國的態度就可看出端倪。就算司法部死咬著華為可能違背美國制裁法的證據不放人，川普卻把整個司法程序玩成政治案件，說只要有助美中貿易談判，他就可下令撤銷起訴。

中國則從頭就認為，美國把孟晚舟和華為當作貿易戰的武器，因為空中巴士賄賂案也不過罰款40億元、德意志銀行違反美國制裁伊朗和敘利亞，也罰款2億5800萬元了事，沒嚴重到司法部要發出逮捕令，拘押華為主管。

加上孟晚舟是華為老闆任正非的女兒，中國更把這當成比打擊一家企業更嚴重的問題：美國在打擊中國的企業英雄。

中國／逮加國公民當人質 雙方關係惡化

北京的反擊從三方面著手：首先，抓兩個加拿大人質，還把其中一人判刑11年；第二，由華為自己排列出最堅強浩大的法律戰鬥團隊，正面迎戰加拿大司法體系；第三，中國傾全國之力「整」加拿大，讓加拿大官民都不好過。

加拿大／夾在兩強之間 接下燙手山芋

夾在兩強之間兩難的加拿大，一方面要展現司法及國格獨立，另一方面也不能進一步觸怒中共，只能就華為5G技術問題遲不表態，更不敢站在前線對抗。

美國體認到沒有把握贏得法庭戰，終於願意和孟晚舟「庭外和解」，加拿大法院馬上依法放人，孟晚舟終於結束了三年在溫哥華的軟禁，回國了。

被質押在太平洋彼岸的兩名加拿大人也在同一天獲釋，剛贏得連任的杜魯多總理終於可以放下這個政治重擔了。

美國 加拿大 孟晚舟

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