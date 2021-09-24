美駐海地特使上任2月閃辭 批驅逐「不人道」
為了抗議海地移民被拜登政府「不人道」大規模驅逐回國，甫上任兩個月的美國駐海地特使富特 (Daniel Foote) 23日請辭；國務院批評富特在此關鍵時刻請辭，並為拜登政府政策辯護，指富特說他的提議被忽視，「完全錯誤」。
富特不滿「對海地建議被忽視、駁回」
富特是職業外交官，他在7月海地總統摩依士(Jovenel Moise)被暗殺後才被任命為海地特使；但他早在海地移民於德州邊境小鎮德里奧(Del Rio)遭大舉驅逐前，就對華府未加緊腳步改善海地條件、行動緩慢，深感沮喪。
富特將他的辭職信寄給國務卿布林肯(Antony Blinken)，信中表示他深感失望，即刻請辭，同時「向那些尋求重大變革的人致歉」。
「美國將數以千計海地難民和非法移民驅逐回海地，是不人道的、適得其反的決定，我不願與這樣的決策有關連。」富特寫道，「我們對海地的政策作法存在嚴重缺陷，我的建議被忽視和駁回。」
國務院嗆「在關鍵時刻辭職很不幸」
國務院批評富特在關鍵時刻辭職，並駁斥他的提議遭忽視的說法；發言人普萊斯(Ned Price)表示，「這是個需要領導才能的挑戰性時刻；不幸的是，富特沒有參與政策制定過程解決問題，反而辭職並錯誤描述其辭職狀況。」
普萊斯說，總統顧問需要提供總統最好的建議，沒有任何想法會被忽視，但並非所有想法都是好想法；他說，富特在任職期間未能充分利用機會提出對移民的擔憂，反而是選擇辭職。
由於美國駐海地大使席森(Michele Sison)即將被提名為國務院另一職位，很快就要離職，富特突然離職，令美國的海地政策出現真空；他請辭之後，勢必也會重砲批評華府對海地人在德州邊境大批紮營的因應作為。
民主黨人和許多支持移民難民團體均表示，拜登政府大規模驅逐海地人，沒有給予海地人尋求庇護機會，違反美國原則。
18日在德州邊境紮營的非法移民一度超過1萬4000人，現已開始減少，其中有許多人被驅逐，也有不少人在必須通知移民當局的前提下獲准入境。
海地官員稱，美國自19日起派遣班機將非法移民遣返海地，至21日為止共計十次；美國官員表示，遣返航班每天增至七個班次，將成為數十年來規模最大、也最迅速的遣返行動之一。
白宮：不會送海地人去關達納摩灣
對於媒體猜測，拜登政府可能將數千名穿越美墨邊境的海地移民送往古巴關達納摩灣(Guantánamo Bay)美國海軍基地拘留；但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日在記者會上否認說，「從來沒有這種打算。」
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