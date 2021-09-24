美駐海地特使上任2月閃辭 批驅逐「不人道」

上任才兩個月的美國駐海地特使富特23日以不滿海地移民被拜登政府「不人道」地大規模驅逐回國為由請辭。（Getty Images）

為了抗議海地移民被拜登政府「不人道」大規模驅逐回國，甫上任兩個月的美國 駐海地特使富特 (Daniel Foote) 23日請辭；國務院批評富特在此關鍵時刻請辭，並為拜登政府政策辯護，指富特說他的提議被忽視，「完全錯誤」。

富特不滿「對海地建議被忽視、駁回」

富特是職業外交官，他在7月海地總統摩依士(Jovenel Moise)被暗殺後才被任命為海地特使；但他早在海地移民於德州邊境小鎮德里奧(Del Rio)遭大舉驅逐前，就對華府未加緊腳步改善海地條件、行動緩慢，深感沮喪。

富特將他的辭職信寄給國務卿布林肯(Antony Blinken)，信中表示他深感失望，即刻請辭，同時「向那些尋求重大變革的人致歉」。

「美國將數以千計海地難民和非法移民 驅逐回海地，是不人道的、適得其反的決定，我不願與這樣的決策有關連。」富特寫道，「我們對海地的政策作法存在嚴重缺陷，我的建議被忽視和駁回。」

國務院嗆「在關鍵時刻辭職很不幸」

國務院批評富特在關鍵時刻辭職，並駁斥他的提議遭忽視的說法；發言人普萊斯(Ned Price)表示，「這是個需要領導才能的挑戰性時刻；不幸的是，富特沒有參與政策制定過程解決問題，反而辭職並錯誤描述其辭職狀況。」

普萊斯說，總統顧問需要提供總統最好的建議，沒有任何想法會被忽視，但並非所有想法都是好想法；他說，富特在任職期間未能充分利用機會提出對移民的擔憂，反而是選擇辭職。

由於美國駐海地大使席森(Michele Sison)即將被提名為國務院另一職位，很快就要離職，富特突然離職，令美國的海地政策出現真空；他請辭之後，勢必也會重砲批評華府對海地人在德州邊境大批紮營的因應作為。

邊境巡邏隊在德州德里歐市騎馬驅趕非法入境的海地無證移民時，疑似以韁繩鞭打，引發批評後，國安部23日宣布，將暫停以騎馬方式驅趕無證移民。（美聯社）

民主黨人和許多支持移民難民團體均表示，拜登政府大規模驅逐海地人，沒有給予海地人尋求庇護機會，違反美國原則。

18日在德州邊境紮營的非法移民一度超過1萬4000人，現已開始減少，其中有許多人被驅逐，也有不少人在必須通知移民當局的前提下獲准入境。

海地官員稱，美國自19日起派遣班機將非法移民遣返海地，至21日為止共計十次；美國官員表示，遣返航班每天增至七個班次，將成為數十年來規模最大、也最迅速的遣返行動之一。

白宮：不會送海地人去關達納摩灣

對於媒體猜測，拜登政府可能將數千名穿越美墨邊境 的海地移民送往古巴關達納摩灣(Guantánamo Bay)美國海軍基地拘留；但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日在記者會上否認說，「從來沒有這種打算。」